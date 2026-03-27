Balance de bombardeos contra disidencias de 'Iván Mordisco': Mañanas Blu, viernes, 27 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 27 de marzo de 2026:
- Acxan Duque, saliente viceministro de Igualdad, habló de la denuncia en su contra por un presunto caso de acoso sexual.
- Camilo González Posso, exjefe negociador del Gobierno con el Estado Mayor Central, se refirió del proceso de diálogo con ‘Iván Mordisco’.
- Enrique Prieto Ríos, doctor en Derecho, habló de la carta al presidente Gustavo Petro, firmada por más de 200 académicos, en la que piden al mandatario retirar a Colombia del arbitraje de inversión.
- María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, se refirió del plan de movilidad por las vías del país en Semana Santa.
- Johan Pamplona, vocero de la mesa minera del Bajo Cauca, habló del paro minero.
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