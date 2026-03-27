Balance de bombardeos contra disidencias de 'Iván Mordisco': Mañanas Blu, viernes, 27 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 27 de marzo de 2026:



Acxan Duque, saliente viceministro de Igualdad , habló de la denuncia en su contra por un presunto caso de acoso sexual.

, habló de la denuncia en su contra por un presunto caso de acoso sexual. Camilo González Posso, exjefe negociador del Gobierno con el Estado Mayor Central , se refirió del proceso de diálogo con ‘Iván Mordisco’.

, se refirió del proceso de diálogo con ‘Iván Mordisco’. Enrique Prieto Ríos, doctor en Derecho , habló de la carta al presidente Gustavo Petro, firmada por más de 200 académicos, en la que piden al mandatario retirar a Colombia del arbitraje de inversión.

, habló de la carta al presidente Gustavo Petro, firmada por más de 200 académicos, en la que piden al mandatario retirar a Colombia del arbitraje de inversión. María Fernanda Rojas, ministra de Transporte , se refirió del plan de movilidad por las vías del país en Semana Santa.

, se refirió del plan de movilidad por las vías del país en Semana Santa. Johan Pamplona, vocero de la mesa minera del Bajo Cauca, habló del paro minero.

Escuche el programa completo aquí: