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Cepeda y De La Espriella, ¿qué pasará en segunda vuelta? Mañanas Blu, lunes 1 de junio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 1 de junio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor-Morales-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 1 de junio de 2026:

  • El registrador nacional, Hernán Penagos, habló sobre cómo se llevó a cabo la jornada electoral de las elecciones presidenciales.
  • Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, se refirió sobre la derrota de Paloma Valencia en la primera vuelta presidencial.
  • Bernie Moreno, senador republicano de Estados Unidos, abordó sobre el desarrollo de la jornada de elecciones presidenciales en Colombia.
  • Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, se pronunció sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Escuche el programa completo aquí:

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