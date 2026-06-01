Cepeda y De La Espriella, ¿qué pasará en segunda vuelta? Mañanas Blu, lunes 1 de junio 2026

Actualizado: 1 de jun, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 1 de junio de 2026:
- El registrador nacional, Hernán Penagos, habló sobre cómo se llevó a cabo la jornada electoral de las elecciones presidenciales.
- Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, se refirió sobre la derrota de Paloma Valencia en la primera vuelta presidencial.
- Bernie Moreno, senador republicano de Estados Unidos, abordó sobre el desarrollo de la jornada de elecciones presidenciales en Colombia.
- Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, se pronunció sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
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