Cepeda y De La Espriella, ¿qué pasará en segunda vuelta? Mañanas Blu, lunes 1 de junio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 1 de junio de 2026:



El registrador nacional, Hernán Penagos , habló sobre cómo se llevó a cabo la jornada electoral de las elecciones presidenciales.

, habló sobre cómo se llevó a cabo la jornada electoral de las elecciones presidenciales. Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, se refirió sobre la derrota de Paloma Valencia en la primera vuelta presidencial.

Bernie Moreno, senador republicano de Estados Unidos , abordó sobre el desarrollo de la jornada de elecciones presidenciales en Colombia.

, abordó sobre el desarrollo de la jornada de elecciones presidenciales en Colombia. Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, se pronunció sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Escuche el programa completo aquí: