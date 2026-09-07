Colombia y EE. UU. se preparan para etapa de cooperación: Mañanas Blu, lunes 7 de septiembre 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 7 de septiembre de 2026:



Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña, Norte de Santander , pidió fortalecer las capacidades de seguridad e inteligencia después del ataque atribuido al ELN contra el cantón militar El Trapiche, que dejó tres militares muertos. Señaló que el uso de drones y las nuevas dinámicas del conflicto obligan al Estado a replantear su estrategia en la región y advirtió que las economías ilegales siguen siendo la raíz de buena parte de la violencia.

, pidió fortalecer las capacidades de seguridad e inteligencia después del Señaló que el uso de drones y las nuevas dinámicas del conflicto obligan al Estado a replantear su estrategia en la región y advirtió que las economías ilegales siguen siendo la raíz de buena parte de la violencia. Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, explicó que la reconstrucción tras el terremoto no debe limitarse a recuperar lo que existía antes del 10 de agosto, sino aprovecharse para cerrar brechas históricas en vivienda, educación, salud y empleo . Señaló que se busca que grandes empresarios apadrinen sectores específicos y que la inversión privada también impulse proyectos productivos, logísticos y mineroenergéticos, incluida una posible central hidroeléctrica en el norte del departamento.

. Señaló que se busca que grandes empresarios apadrinen sectores específicos y que la inversión privada también impulse proyectos productivos, logísticos y mineroenergéticos, incluida una posible central hidroeléctrica en el norte del departamento. Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño , defendió los resultados de la estrategia de paz territorial aplicada durante el gobierno anterior y aseguró que los diálogos regionales se adelantaron con autorización del Ejecutivo Nacional. Aunque reconoció que la nueva política de seguridad corresponde al presidente Abelardo de la Espriella, pidió mantener las inversiones sociales en los territorios y destacó la reducción de los homicidios en el departamento .

, defendió los resultados de la y aseguró que los diálogos regionales se adelantaron con autorización del Ejecutivo Nacional. Aunque reconoció que la nueva política de seguridad corresponde al presidente Abelardo de la Espriella, pidió mantener las inversiones sociales en los territorios y destacó la . Henrique Capriles, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela , cuestionó la falta de transparencia del acuerdo petrolero con Estados Unidos y pidió explicaciones sobre la entrega de 17 campos con grandes reservas a una empresa de poca trayectoria. También sostuvo que Venezuela necesita renovar el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral antes de poder realizar unas elecciones con garantías democráticas.

, cuestionó la una empresa de poca trayectoria. También sostuvo que con garantías democráticas. El padre Alcides de Jesús Orozco, rector de la Basílica del Señor de los Milagros de Buga , explicó que el templo continúa cerrado en su interior debido a los daños que sufrió su cúpula durante el terremoto. Señaló que el Ministerio de Cultura ya entregó orientaciones para las primeras intervenciones y confirmó que l a tradicional celebración se mantendrá , aunque la procesión se realizará con una réplica del Señor de los Milagros y la eucaristía tendrá lugar en la plazoleta .

, explicó que en su interior debido a los daños que sufrió su cúpula durante el terremoto. Señaló que el Ministerio de Cultura ya entregó orientaciones para las primeras intervenciones y confirmó que l , aunque la procesión se realizará con una . John McNamara, exencargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia , aseguró que la visita del secretario de Estado Marco Rubio puede abrir una nueva etapa de cooperación entre Washington y Bogotá , especialmente en seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico. También señaló que Colombia espera avances en materia comercial y consideró posible que se discutan alivios a los aranceles impuestos a productos colombianos .

, aseguró que , especialmente en seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico. También señaló que Colombia espera avances en materia comercial y consideró . Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi, explicó que el aumento en el precio del pollo preparado en restaurantes no responde principalmente al costo del producto, que ha subido cerca de 3 % en el año, sino a mayores costos laborales y operativos. Señaló que un pollo crudo puede rondar entre $25.000 y $28.000 y que el sector busca aumentar especialmente el consumo fuera del hogar.

Escuche el programa completo aquí: