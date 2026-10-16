Comunes pide verificar pruebas por caso Miguel Uribe: Mañanas Blu, 16 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 16 de octubre de 2026:



Milton Carreño, representante a la Cámara del Partido de la U, explicó el proyecto de acto legislativo conocido como “antimermelada” , que busca hacer públicas las gestiones de los congresistas, sus financiadores de campaña y los posibles conflictos de interés. Defendió que la iniciativa no busca revivir los cupos indicativos, sino permitir que los parlamentarios gestionen proyectos para sus regiones con mayor transparencia y bajo un registro público.

, que busca hacer públicas las gestiones de los congresistas, sus financiadores de campaña y los posibles conflictos de interés. Defendió que la iniciativa no busca revivir los cupos indicativos, sino permitir que los parlamentarios gestionen proyectos para sus regiones con mayor transparencia y bajo un registro público. Luis Eduardo De La Hoz, abogado de los excongresistas de Comunes, respondió a los señalamientos de María Claudia Tarazona sobre el crimen de Miguel Uribe Turbay y aseguró que la defensa pidió a la Fiscalía conocer y verificar las pruebas entregadas. Señaló que no se deben convertir las denuncias en condenas anticipadas y afirmó que sus representados están dispuestos a responder ante las autoridades correspondientes.

y aseguró que la defensa pidió a la Fiscalía conocer y verificar las pruebas entregadas. Señaló que no se deben convertir las denuncias en condenas anticipadas y afirmó que sus representados están dispuestos a responder ante las autoridades correspondientes. Diomar García, empresario y promotor de conciertos, explicó que el concierto de Fonseca previsto en El Campín fue trasladado al Vive Claro luego de los problemas recientes con la gramilla del estadio . Indicó que las 28.000 entradas ya estaban vendidas, que el nuevo escenario permite recibir al mismo público y que el traslado generará costos adicionales que están siendo discutidos con Sencia.

. Indicó que las 28.000 entradas ya estaban vendidas, que el nuevo escenario permite recibir al mismo público y que el traslado generará costos adicionales que están siendo discutidos con Sencia. Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara del Centro Democrático, aseguró que todavía hay tiempo para que el Congreso apruebe el Presupuesto General de la Nación antes del 20 de octubre y advirtió que adoptarlo por decreto enviaría una mala señal a los mercados . También expresó su expectativa de que Colombia pueda recuperar el acceso a créditos flexibles del Fondo Monetario Internacional por montos superiores a los 20.000 millones de dólares, con tasas considerablemente inferiores a las de la deuda interna.

. También expresó su expectativa de que Colombia pueda recuperar el acceso a créditos flexibles del Fondo Monetario Internacional por montos superiores a los 20.000 millones de dólares, con tasas considerablemente inferiores a las de la deuda interna. El abogado Jhaslen Ramírez explicó el debate que llegó a la Corte Constitucional sobre la muerte asistida de animales y sostuvo que la vejez, por sí sola, no debería ser una razón suficiente para sacrificar una mascota . Señaló que deben tenerse en cuenta su estado de salud, calidad de vida y nivel de sufrimiento antes de tomar una decisión de este tipo.

. Señaló que deben tenerse en cuenta su estado de salud, calidad de vida y nivel de sufrimiento antes de tomar una decisión de este tipo. María Elvira Arango, periodista y presentadora, presentó la cuarta temporada de Qué locura, pódcast de BumBox dedicado a hablar sobre salud mental a través de historias personales. Esta entrega tendrá nueve episodios y, por primera vez, estará disponible completamente en formato de video; Arango destacó la importancia de romper los estigmas que todavía impiden que muchas personas hablen de su salud mental y busquen ayuda.

Esta entrega tendrá nueve episodios y, por primera vez, estará disponible completamente en formato de video; Arango destacó la importancia de romper los estigmas que todavía impiden que muchas personas hablen de su salud mental y busquen ayuda. Kleyver Oviedo Farfán, alcalde de Palermo, Huila, informó que tres drones fueron utilizados en el ataque registrado en el municipio: dos impactaron la estación de Policía y otro una vivienda cercana, dejando dos uniformados heridos que se encuentran fuera de peligro. Tras el atentado, la Alcaldía prohibió temporalmente la operación de drones no autorizados en el casco urbano y ofreció una recompensa superior a 20 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables.

Tras el atentado, la Alcaldía prohibió temporalmente la operación de drones no autorizados en el casco urbano y ofreció una recompensa superior a 20 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables. José Clopatofsky, periodista y director de la revista Motor, cuestionó la utilidad práctica del nuevo Tesla Roadster presentado por Elon Musk y consideró que sus capacidades extremas lo convierten más en un “juguete” que en un vehículo para el uso cotidiano . Además, señaló que los carros voladores tradicionales todavía enfrentan importantes limitaciones y consideró que, en los próximos 10 o 15 años, los vehículos híbridos tendrán un papel más relevante en la industria.

. Además, señaló que los carros voladores tradicionales todavía enfrentan importantes limitaciones y consideró que, en los próximos 10 o 15 años, los vehículos híbridos tendrán un papel más relevante en la industria. Julián Arteaga, secretario de Cultura de Cali, explicó la transformación del Barrio Obrero como un nuevo corredor cultural y turístico alrededor de la historia de la salsa, con 12 esculturas y 50 murales dedicados a artistas, personajes y tradiciones de la ciudad. Señaló que continúan las conversaciones para sumar nuevos homenajes y mantienen la expectativa de incluir en una próxima fase una escultura de Héctor Lavoe.

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