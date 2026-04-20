Consternación por ataque a equipo de producción de novela: Mañanas Blu, lunes, 20 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 20 de abril de 2026:



El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá , habló sobre el avance de la investigación por el ataque con arma cortopunzante ocurrido durante la grabación de la telenovela Sin senos sí hay paraíso en Bogotá.

, habló sobre el avance de la investigación por el ataque con arma cortopunzante ocurrido durante la grabación de la telenovela Sin senos sí hay paraíso en Bogotá. Abelardo De La Espriella, candidato presidencial, se refirió sobre el anuncio de Iván Cepeda de asistir a debates presidenciales.

Paloma Valencia, candidata presidencial , abordó sobre la decisión de Iván Cepeda de participar en debates presidenciales.

, abordó sobre la decisión de Iván Cepeda de participar en debates presidenciales. Carlos Betancourt, director de la Dian, se pronunció sobre la sentencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional que ordena devolver el dinero recaudado bajo la emergencia económica que declaró el Gobierno Nacional.

económica que declaró el Gobierno Nacional. Carlos Hernández, alcalde de Tunja , habló sobre la emergencia en el servicio de agua por el daño en una tubería principal que abastece al municipio.

, habló sobre la emergencia en el servicio de agua por el daño en una tubería principal que abastece al municipio. Julián Quintana, abogado de Coosalud, abordó sobre la denuncia que radicó ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el interventor de Coosalud, Jorge Orlando Suárez.

contra el interventor de Coosalud, Jorge Orlando Suárez. Juan Ignacio Cifuentes, alcalde de Saravena, Arauca, se refirió sobre el ataque terrorista en medio de una actividad que realizaba la fuerza pública. Escuche el programa completo aquí: