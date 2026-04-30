Contínuos ataques en Cauca tienen en alerta a las autoridades: Mañanas Blu, jueves, 30 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 30 de abril de 2026:



Claudia Calero, presidenta de Asocaña , habló del ataque a un vehículo de trabajadores de ingenio azucarero en la vía Padilla - Corinto en el Cauca.

, habló del ataque a un vehículo de trabajadores de ingenio azucarero en la vía Padilla - Corinto en el Cauca. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, abordó sobre la decisión de la Corte Constitucional sobre impuesto al patrimonio.

Óscar Domínguez, director de Ascun , se refirió de la decisión de la Corte Constitucional sobre impuesto al patriminio.

, se refirió de la decisión de la Corte Constitucional sobre impuesto al patriminio. Isabelita Mercado, Consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, se pronunció sobre las protestas de comunidades indígenas de ayer en la capital.

Carolina Wiesner, directora del Instituto Nacional de Cancerología , habló del acuerdo con la Nueva EPS para garantizar atención oncológica.

, habló del acuerdo con la Nueva EPS para garantizar atención oncológica. El escritor colombiano Gilmer Mesa, se refirió de su libro Los espantos de mamá.

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