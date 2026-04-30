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Contínuos ataques en Cauca tienen en alerta a las autoridades: Mañanas Blu, jueves, 30 de abril 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 30 de abril de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 30 de abril de 2026:

  • Claudia Calero, presidenta de Asocaña, habló del ataque a un vehículo de trabajadores de ingenio azucarero en la vía Padilla - Corinto en el Cauca.
  • Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, abordó sobre la decisión de la Corte Constitucional sobre impuesto al patrimonio.
  • Óscar Domínguez, director de Ascun, se refirió de la decisión de la Corte Constitucional sobre impuesto al patriminio.
  • Isabelita Mercado, Consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, se pronunció sobre las protestas de comunidades indígenas de ayer en la capital.
  • Carolina Wiesner, directora del Instituto Nacional de Cancerología, habló del acuerdo con la Nueva EPS para garantizar atención oncológica.
  • El escritor colombiano Gilmer Mesa, se refirió de su libro Los espantos de mamá.

Escuche el programa completo aquí:

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