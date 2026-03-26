Crece presión para que Ricardo Roa deje cargo en Ecopetrol: Mañanas Blu, miércoles, 26 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 26 de marzo de 2026:
- El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, habló del accidente del avión Hércules C-130 en Putumayo.
- Martín Revelo, presidente de la USO, se refirió sobre la petición del sindicato de la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol.
- Rafael Vargas, director de Gestión Electoral de la Registraduría, habló de la definición de los puestos en el tarjetón electoral de la primera vuelta presidencial.
- Marco Trespalacio, alcalde de El Bagre, Antioquia, se refirió de los desmanes en paro minero que afectan al municipio.
Escuche el programa completo aquí: