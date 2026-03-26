Crece presión para que Ricardo Roa deje cargo en Ecopetrol: Mañanas Blu, miércoles, 26 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 26 de marzo de 2026:



El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa , habló del accidente del avión Hércules C-130 en Putumayo.

, habló del accidente del avión Hércules C-130 en Putumayo. Martín Revelo, presidente de la USO , se refirió sobre la petición del sindicato de la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol.

, se refirió sobre la petición del sindicato de la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol. Rafael Vargas, director de Gestión Electoral de la Registraduría , habló de la definición de los puestos en el tarjetón electoral de la primera vuelta presidencial.

, habló de la definición de los puestos en el tarjetón electoral de la primera vuelta presidencial. Marco Trespalacio, alcalde de El Bagre, Antioquia, se refirió de los desmanes en paro minero que afectan al municipio.

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