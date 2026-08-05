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De La Espriella llamó a Uribe para invitarlo a su posesión: Mañanas Blu, miércoles 5 de agosto 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 5 de agosto de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor Morales - Mañanas Blu
Néstor Morales - Mañanas Blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

Este miércoles 5 de agosto el expresidente Uribe habló en Mañanas Blu y reveló que el mismo presidente electo Abelardo De La Espriella se comunicó con él vía telefónica para invitarlo a la posesión presidencial que se llevará a cabo en la capital del Valle del Cauca.

En ese sentido aseguró que aún no ha tomado la decisión sobre sus asistencia y que todo depende de razones estrictamente personales.

"Me habló de unos temas como las discusiones del Congreso en este momento, me invitó a la posesión. Para que no haya malos entendidos, yo tengo que decir lo siguiente: ustedes saben el aprecio al presidente De La Espriella, a su familia, agradezco la invitación, no es nada personal, simplemente tengo encima una indagatoria y unos problemas de seguridad... entonces estoy en un problema con mi alma", dijo en diálogo con Mañanas Blu.

Escuche el programa aquí:

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