Debate por nuevo decreto sobre protestas en Colombia: Mañanas Blu, 1 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 1 de octubre de 2026:



Alfredo Deluque, senador del Partido de la U, se refirió al borrador de decreto que modifica las reglas para la actuación de la fuerza pública durante las protestas . Defendió que se mantenga la diferenciación entre manifestantes pacíficos y quienes cometan actos violentos y sostuvo que la Policía debe poder intervenir de manera focalizada cuando se afecten derechos de terceros, bienes públicos o la seguridad.

. Defendió que se mantenga la diferenciación entre manifestantes pacíficos y quienes cometan actos violentos y sostuvo que la Policía debe poder intervenir de manera focalizada cuando se afecten derechos de terceros, bienes públicos o la seguridad. Kevin Gómez, senador del Pacto Histórico, cuestionó el mismo proyecto y expresó preocupación por lo que considera una ampliación de la discrecionalidad de la fuerza pública . Defendió el diálogo como mecanismo para atender los conflictos sociales y sostuvo que las autoridades ya tienen facultades para intervenir cuando existen hechos violentos.

. Defendió el diálogo como mecanismo para atender los conflictos sociales y sostuvo que las autoridades ya tienen facultades para intervenir cuando existen hechos violentos. Jhon Molina, gobernador de Putumayo, habló de los cultivos de coca y aseguró que su región tiene actualmente unas 40.500 hectáreas . Explicó que voceros de asociaciones de cultivadores plantearon erradicarlas en unos 15 días, pero condicionaron el proceso a compromisos de inversión social y alternativas productivas. El gobernador propuso inversiones en vías, electrificación y cultivos lícitos como cacao, maíz, chontaduro, plátano y yuca.

. Explicó que voceros de asociaciones de cultivadores plantearon erradicarlas en unos 15 días, pero condicionaron el proceso a compromisos de inversión social y alternativas productivas. El gobernador propuso inversiones en vías, electrificación y cultivos lícitos como cacao, maíz, chontaduro, plátano y yuca. Simón Molina, vicepresidente de la Cámara de Representantes, pidió a la Corte Constitucional revisar si los nuevos hechos relacionados con el caso de Iván Name pueden tener alguna incidencia sobre la reforma pensional . Su solicitud se basa en la decisión de primera instancia del Consejo de Estado que decretó la pérdida de investidura de Name y en los hechos relacionados con su actuación durante el trámite de la reforma.

. Su solicitud se basa en la decisión de primera instancia del Consejo de Estado que decretó la pérdida de investidura de Name y en los hechos relacionados con su actuación durante el trámite de la reforma. Ángela Garzón, directora de la Oficina de Turismo de Bogotá, habló del impacto económico de los dos conciertos de BTS en la capital . Según las cifras que entregó, los eventos dejarían alrededor de $99.000 millones, distribuidos entre alimentos y bebidas, alojamiento, transporte y compras. Además, señaló que cerca del 18 % de las compras de entradas fueron realizadas desde otros países.

. Según las cifras que entregó, los eventos dejarían alrededor de $99.000 millones, distribuidos entre alimentos y bebidas, alojamiento, transporte y compras. Además, señaló que cerca del 18 % de las compras de entradas fueron realizadas desde otros países. Jaime Enrique Leal, director del Gimnasio José Joaquín Casas, explicó la decisión de cerrar el colegio después de 67 años de funcionamiento y 59 promociones . Señaló como uno de los factores la disminución en el número de estudiantes y habló de un escenario difícil para varios colegios privados en Bogotá. Además, mencionó que, aunque el cierre fue doloroso para la familia y la comunidad educativa, consideran que se cumplió un legado pedagógico construido durante décadas.

. Señaló como uno de los factores la disminución en el número de estudiantes y habló de un escenario difícil para varios colegios privados en Bogotá. Además, mencionó que, aunque el cierre fue doloroso para la familia y la comunidad educativa, consideran que se cumplió un legado pedagógico construido durante décadas. El soldado profesional en retiro Henry Camargo contó que permanece hospitalizado en Queens, Nueva York, desde hace aproximadamente tres meses y necesita un trasplante de los dos pulmones debido a una fibrosis pulmonar . Explicó que ingresó a Estados Unidos con visa de turista y que su situación migratoria dificultó la posibilidad de realizar el procedimiento allí.

. Explicó que ingresó a Estados Unidos con visa de turista y que su situación migratoria dificultó la posibilidad de realizar el procedimiento allí. Johana Rojas, víctima de violencia sexual, habló sobre la confirmación en segunda instancia de la condena contra el hombre que la agredió sexual y físicamente en septiembre de 2021 . Contó que el proceso judicial duró cerca de cinco años y que la defensa anunció que buscará acudir a casación, por lo que la condena todavía no está en firme. Además, relató el impacto que tuvo el proceso en su vida personal y profesional y destacó el acompañamiento de su familia, amigos y profesionales de salud mental.

. Contó que el proceso judicial duró cerca de cinco años y que la defensa anunció que buscará acudir a casación, por lo que la condena todavía no está en firme. Además, relató el impacto que tuvo el proceso en su vida personal y profesional y destacó el acompañamiento de su familia, amigos y profesionales de salud mental. José Fernando Patiño, periodista y víctima del terremoto, presentó 'El gran abrazo por Cali', una jornada de restauración emocional para las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. El evento será el 10 de octubre, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, con conferencias, música y actividades culturales. También anunció mecanismos para hacer donaciones destinadas a la reconstrucción.

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