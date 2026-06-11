Decisiones de la Procuraduría en contienda electoral:Mañanas Blu, jueves 11 de junio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 11 de junio de 2026:



Julián López, presidente de la Cámara de Representantes , habló de la decisión de la representante Gloria Arizabaleta de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.

, habló de la decisión de la representante Gloria Arizabaleta de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro. Ramiro Bejarano, profesor de la Universidad Externado, se refirió sobre si hay posibilidad de que Abelardo De La Espriella no pueda ser elegido presidente al tener nacionalidad norteamericana e italiana.

El representante Agmeth Escaf, abordó sobre la suspensión por parte de la Procuraduría por decir que Abelardo De La Espriella se comporta como “la perra de Estados Unidos”.

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