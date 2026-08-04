Detalles de la compra de aeronaves: Mañanas Blu, martes 4 de agosto de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 4 de agosto de 2026:



La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, defendió el proyecto de una sobretasa al impuesto predial y aseguró que el objetivo es transformar la capital en una ciudad inteligente.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó la firma de contratos para la adquisición de nuevas aeronaves destinadas a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares.

Se debatió sobre si el expresidente Álvaro Uribe Vélez asistirá a la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella en Cali, en medio del distanciamiento político entre ambos.

Paloma Valencia, exsenadora del Centro Democrático, habló sobre la relación del partido con el presidente electo Abelardo De La Espriella.

Jorge Andrade, alcalde de Puracé, Cauca, se refirió a la alerta naranja del volcán Puracé y el impacto que ha generado en la comunidad.

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