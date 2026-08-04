Detalles de la compra de aeronaves: Mañanas Blu, martes 4 de agosto de 2026

Actualizado: 4 de ago, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 4 de agosto de 2026:
- La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, defendió el proyecto de una sobretasa al impuesto predial y aseguró que el objetivo es transformar la capital en una ciudad inteligente.
- El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó la firma de contratos para la adquisición de nuevas aeronaves destinadas a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares.
- Se debatió sobre si el expresidente Álvaro Uribe Vélez asistirá a la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella en Cali, en medio del distanciamiento político entre ambos.
- Paloma Valencia, exsenadora del Centro Democrático, habló sobre la relación del partido con el presidente electo Abelardo De La Espriella.
- Jorge Andrade, alcalde de Puracé, Cauca, se refirió a la alerta naranja del volcán Puracé y el impacto que ha generado en la comunidad.
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