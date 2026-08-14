Empresas y Gobierno aceleran las ayudas tras terremoto: Mañanas Blu, viernes 14 de agosto 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 14 de agosto de 2026:



Juan Esteban Calle, presidente del Grupo Argos, habló sobre las alternativas para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Explicó el mecanismo de obras por impuestos y anunció que Grupo Argos y Nicky Jam aportarán $13.000 millones para la reconstrucción de viviendas.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, pidió a los operadores de telefonía donar planes de datos y al sector privado aportar tabletas para que los niños que quedaron sin colegio puedan continuar sus estudios de manera virtual. También hizo un llamado para conseguir materiales de construcción, plantas eléctricas y otros elementos necesarios en las zonas afectadas.

para que los niños que quedaron sin colegio puedan continuar sus estudios de manera virtual. También hizo un llamado para conseguir materiales de construcción, plantas eléctricas y otros elementos necesarios en las zonas afectadas. Carlos Saavedra, tío de las trillizas Saavedra , relató la tragedia que vivió su familia tras el colapso de su edificio en Cali. Contó cómo Ana María, única sobreviviente del núcleo familiar, logró salvarse después de que una puerta la protegiera de los escombros.

, relató la tragedia que vivió su familia tras el colapso de su edificio en Cali. Contó cómo Ana María, única sobreviviente del núcleo familiar, logró salvarse después de que El alcalde de Sevilla, Manuel Felipe Quintero, entregó un balance de las afectaciones que dejó el terremoto en ese municipio del Valle del Cauca. Más de 1.000 viviendas presentan daños y cientos de familias perdieron sus casas , mientras continúa el censo especialmente en la zona rural.

, mientras continúa el censo especialmente en la zona rural. Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo, habló sobre la coordinación y distribución de ayudas humanitarias para los damnificados . Señaló que continúa la recolección de alimentos, elementos de aseo y productos para habilitar nuevos albergues en las zonas afectadas.

. Señaló que continúa la recolección de alimentos, elementos de aseo y productos para habilitar nuevos albergues en las zonas afectadas. Jaime Rojas, presidente de la Organización Roa Florhuila, anunció que la compañía donará tres millones de porciones de arroz para las familias damnificadas por el terremoto en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca.

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