Escándalo en Gobierno por denuncias de Angie Rodríguez: Mañanas Blu, miércoles, 22 de abril 2026

Actualizado: 22 de abr, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 22 de abril de 2026:
- La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, habló de las acusaciones que hizo por presuntos hechos de corrupción, extorsiones, luchas de poder internas y posibles nexos irregulares dentro de la Casa de Nariño.
- Camilo Vargas, encargado de Amnistía Internacional para Colombia, abordó sobre el más reciente informe anual de la organización, que advierte un panorama preocupante de derechos humanos en América Latina.
- Jaime Nieto, autor del libro 'El M-19, de la guerra a la política', se refirió sobre la polémica en Medellín por la cancelación de la presentación de su libro por parte del alcalde Federico Gutiérrez.
- Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, explicó sobre su decisión de cancelar el lanzamiento de un libro sobre el M-19 en la ciudad.
- Lucy García, gobernadora de Sucre, profundizó sobre las reclamaciones de estudiantes de Unisucre a docentes por supuestos sueldos millonarios.
- La doctora Alba Martilletti, médica magíster en homeopatía, se refirió sobre el debate generado tras el informe que señala la homeopatía como placebo y advierte posibles riesgos para la salud.
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