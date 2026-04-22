Escándalo en Gobierno por denuncias de Angie Rodríguez: Mañanas Blu, miércoles, 22 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 22 de abril de 2026:



La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez , habló de las acusaciones que hizo por presuntos hechos de corrupción, extorsiones, luchas de poder internas y posibles nexos irregulares dentro de la Casa de Nariño.

, habló de las acusaciones que hizo por presuntos hechos de corrupción, extorsiones, luchas de poder internas y posibles nexos irregulares dentro de la Casa de Nariño. Camilo Vargas, encargado de Amnistía Internacional para Colombia, abordó sobre el más reciente informe anual de la organización, que advierte un panorama preocupante de derechos humanos en América Latina.

Jaime Nieto, autor del libro 'El M-19, de la guerra a la política' , se refirió sobre la polémica en Medellín por la cancelación de la presentación de su libro por parte del alcalde Federico Gutiérrez.

, se refirió sobre la polémica en Medellín por la cancelación de la presentación de su libro por parte del alcalde Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, explicó sobre su decisión de cancelar el lanzamiento de un libro sobre el M-19 en la ciudad.

Lucy García, gobernadora de Sucre , profundizó sobre las reclamaciones de estudiantes de Unisucre a docentes por supuestos sueldos millonarios.

, profundizó sobre las reclamaciones de estudiantes de Unisucre a docentes por supuestos sueldos millonarios. La doctora Alba Martilletti, médica magíster en homeopatía, se refirió sobre el debate generado tras el informe que señala la homeopatía como placebo y advierte posibles riesgos para la salud.

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