Fin del cese al fuego con Clan del Golfo, ¿qué implica?: Mañanas Blu, programa completo

El presidente de la República Gustavo Petro suspendió el cese al fueron con el Clan del Golfo. Esto implica que el mandatario ordenara reactivar operaciones militares en su contra.

Sobre el anuncio del mandatario el comandante del Ejército mencionó en Mañanas Blu que ya venían suministrando información de inteligencia sobre las acciones recurrentes del Clan del Golfo y demás organizaciones que estaban en contravía de los acuerdos que se había pactado para negociar.

“Llegamos al punto donde, a pesar de que se había dado un espacio para esas tareas, vienen los ataques a los acueductos, confinación a la población y vehículos incendiados el fin de semana”, puntualizó.

Por su parte, Roy Barreras dijo que levantar el cese el fuego con el Clan del Golfo es una buena decisión del mandatario: “Debe servir de ejemplo a las demás organizaciones ilegales. Las mesas de diálogo deben mantenerse, pero eso no significa que las fuerzas militares claudiquen”, manifestó

El senador manifestó que la paz es un mandato constitucional, sin embargo, esto no significa que se deba poner en riesgo la seguridad ciudadana.

“Creo que los decretos del 31 de diciembre son inútiles, no se necesitan, no fueron correspondidos y no son indispensables para avanzar en diálogos de paz con quienes tienen origen político, porque no se hacen diálogos de paz con narcotraficantes”, dijo Barreras.

