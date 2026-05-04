Gobierno nuevamente pone sobre la mesa una Constituyente: Mañanas Blu, lunes, 4 mayo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 4 de mayo de 2026:



Gustavo Moreno, secretario de autoridad aeronáutica de la Aeronáutica Civil , habló sobre el anuncio del cese definitivo de operaciones de Spirit Airlines y las medidas adoptadas para atender a los usuarios afectados.

, habló sobre el anuncio del cese definitivo de operaciones de Spirit Airlines y las medidas adoptadas para atender a los usuarios afectados. Armando Wouriyú, vocero del comité que promueve la Constituyente, abordó sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de recojer dos millones de firmas para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán , se refirió sobre el anuncio del Gobierno Petro de imponer restricciones en el mercado de carnes.

, se refirió sobre el anuncio del Gobierno Petro de imponer restricciones en el mercado de carnes. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, profundizó sobre las acusaciones que lo vinculan con el crimen del senador Miguel Uribe Turbay.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba , habló sobre el nuevo ataque del ELN contra la estación de Policía de Santa Rita, cabecera municipal del Río Iró.

, habló sobre el nuevo ataque del ELN contra la estación de Policía de Santa Rita, cabecera municipal del Río Iró. David Jiménez, presidente de COMCE, se refirió sobre el precio de la gasolina.

Reynel Polanía, secretario de Gobierno de Popayán, abordó sobre la estrategia en show de Monster Truck.

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