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Gobierno nuevamente pone sobre la mesa una Constituyente: Mañanas Blu, lunes, 4 mayo 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 4 de mayo de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 4 de mayo de 2026:

  • Gustavo Moreno, secretario de autoridad aeronáutica de la Aeronáutica Civil, habló sobre el anuncio del cese definitivo de operaciones de Spirit Airlines y las medidas adoptadas para atender a los usuarios afectados.
  • Armando Wouriyú, vocero del comité que promueve la Constituyente, abordó sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de recojer dos millones de firmas para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente.
  • José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se refirió sobre el anuncio del Gobierno Petro de imponer restricciones en el mercado de carnes.
  • El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, profundizó sobre las acusaciones que lo vinculan con el crimen del senador Miguel Uribe Turbay.
  • La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, habló sobre el nuevo ataque del ELN contra la estación de Policía de Santa Rita, cabecera municipal del Río Iró.
  • David Jiménez, presidente de COMCE, se refirió sobre el precio de la gasolina.
  • Reynel Polanía, secretario de Gobierno de Popayán, abordó sobre la estrategia en show de Monster Truck.

Escuche el programa completo aquí:

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