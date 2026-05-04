Gobierno nuevamente pone sobre la mesa una Constituyente: Mañanas Blu, lunes, 4 mayo 2026

Actualizado: 4 de may, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 4 de mayo de 2026:
- Gustavo Moreno, secretario de autoridad aeronáutica de la Aeronáutica Civil, habló sobre el anuncio del cese definitivo de operaciones de Spirit Airlines y las medidas adoptadas para atender a los usuarios afectados.
- Armando Wouriyú, vocero del comité que promueve la Constituyente, abordó sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de recojer dos millones de firmas para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente.
- José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se refirió sobre el anuncio del Gobierno Petro de imponer restricciones en el mercado de carnes.
- El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, profundizó sobre las acusaciones que lo vinculan con el crimen del senador Miguel Uribe Turbay.
- La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, habló sobre el nuevo ataque del ELN contra la estación de Policía de Santa Rita, cabecera municipal del Río Iró.
- David Jiménez, presidente de COMCE, se refirió sobre el precio de la gasolina.
- Reynel Polanía, secretario de Gobierno de Popayán, abordó sobre la estrategia en show de Monster Truck.
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