Gobierno Petro, en el ojo del huracán por Angie Rodríguez: Mañanas Blu, martes 28 de julio 2026

Actualizado: 28 de jul, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 28 de julio de 2026:
- Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del DAPRE, habló sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de solicitar su declaratoria de insubsistencia, tras asegurar que la funcionaria presentó una incapacidad médica por "razones psiquiátricas".
- Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, se refirió sobre las declaraciones de Angie Rodríguez acerca de las tensiones en el Gobierno de Gustavo Petro y el deterioro de su relación con el mandatario.
- José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, abordó sobre la suspensión de una designación por presuntas irregularidades en el CONACTI y sus efectos en el funcionamiento de ese organismo.
Sebastián Díez, presidente de Inexmoda, habló sobre el inicio de la Semana de la Moda de Colombia.
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