Gobierno Petro, en el ojo del huracán por Angie Rodríguez: Mañanas Blu, martes 28 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 28 de julio de 2026:



Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del DAPRE , habló sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de solicitar su declaratoria de insubsistencia, tras asegurar que la funcionaria presentó una incapacidad médica por "razones psiquiátricas".

, habló sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de solicitar su declaratoria de insubsistencia, tras asegurar que la funcionaria presentó una incapacidad médica por "razones psiquiátricas". Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, se refirió sobre las declaraciones de Angie Rodríguez acerca de las tensiones en el Gobierno de Gustavo Petro y el deterioro de su relación con el mandatario.

y el deterioro de su relación con el mandatario. José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional , abordó sobre la suspensión de una designación por presuntas irregularidades en el CONACTI y sus efectos en el funcionamiento de ese organismo.

, abordó sobre la suspensión de una designación por presuntas irregularidades en el CONACTI y sus efectos en el funcionamiento de ese organismo. Sebastián Díez, presidente de Inexmoda, habló sobre el inicio de la Semana de la Moda de Colombia. Escuche el programa completo aquí: