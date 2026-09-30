¿Habrá restricciones de agua para empresas en Cundinamarca?: Mañanas Blu, 30 de septiembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 30 de septiembre de 2026:



Jhon Fredy González, secretario de Gobierno de Yopal, entregó detalles sobre la investigación por el asesinato del exalcalde de la ciudad, Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’ . Confirmó que una persona fue aprehendida, se incautó un revólver y una motocicleta, y que las autoridades avanzan en la búsqueda de un segundo involucrado. Además, informó que hay una recompensa de 80 millones de pesos para quienes entreguen información que permita esclarecer el crimen.

. Confirmó que una persona fue aprehendida, se incautó un revólver y una motocicleta, y que las autoridades avanzan en la búsqueda de un segundo involucrado. Además, informó que hay una recompensa de 80 millones de pesos para quienes entreguen información que permita esclarecer el crimen. Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, explicó la situación de abastecimiento de agua en el departamento y señaló que actualmente hay municipios con diferentes niveles de alerta por estrés hídrico . Indicó que la entidad comenzará a revisar concesiones de agua otorgadas a usos distintos al consumo humano y podría reducir o suspender captaciones en fuentes afectadas para priorizar el suministro de los hogares.

. Indicó que la entidad comenzará a revisar concesiones de agua otorgadas a usos distintos al consumo humano y podría reducir o suspender captaciones en fuentes afectadas para priorizar el suministro de los hogares. Sara Castellanos, senadora de Salvación Nacional, habló sobre la controversia entre sectores de derecha y aseguró que la reunión que sostuvo con el presidente Abelardo de la Espriella no tuvo como eje la disputa con el Centro Democrático, sino temas relacionados con la agenda del Gobierno. Además, hizo un llamado a concentrarse en los puntos comunes entre ambos sectores políticos.

y aseguró que la reunión que sostuvo con el presidente Abelardo de la Espriella no tuvo como eje la disputa con el Centro Democrático, sino temas relacionados con la agenda del Gobierno. Además, hizo un llamado a concentrarse en los puntos comunes entre ambos sectores políticos. Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático, respondió a esa disputa y señaló que el partido mantiene una postura institucional frente a la relación con Salvación Nacional. Afirmó que las diferencias surgieron por cuestionamientos al expresidente Álvaro Uribe y pidió enfocarse en la agenda legislativa y en los temas que consideran prioritarios para el país.

Afirmó que las diferencias surgieron por cuestionamientos al expresidente Álvaro Uribe y pidió enfocarse en la agenda legislativa y en los temas que consideran prioritarios para el país. Humberto de la Calle, exsenador de la República, presentó su análisis sobre la democracia colombiana a propósito de su libro 'La Democracia Fatigada' . Señaló que los problemas actuales no solo corresponden a Colombia, sino que hacen parte de una discusión global sobre representación, separación de poderes y el impacto de los liderazgos populistas. Además, el exvicepresidente se refirió sobre el futuro de la JEP y sostuvo que debe cumplir su función, aunque planteó críticas sobre los tiempos de respuesta, los procedimientos y la necesidad de mayor eficacia.

. Señaló que los problemas actuales no solo corresponden a Colombia, sino que hacen parte de una discusión global sobre representación, separación de poderes y el impacto de los liderazgos populistas. Además, el exvicepresidente se refirió sobre el futuro de la JEP y sostuvo que debe cumplir su función, aunque planteó críticas sobre los tiempos de respuesta, los procedimientos y la necesidad de mayor eficacia. José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, habló sobre su propuesta de militarizar algunas zonas de Bogotá como Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy. Explicó que plantea patrullajes conjuntos entre Policía y Fuerza Pública como una medida de apoyo para enfrentar estructuras criminales, bajo protocolos definidos.

Explicó que plantea patrullajes conjuntos entre Policía y Fuerza Pública como una medida de apoyo para enfrentar estructuras criminales, bajo protocolos definidos. Dago García, libretista, cineasta y productor colombiano, conversó sobre la serie 'Aquel', producción inspirada en la vida del cantante español Raphael y su rivalidad con Julio Iglesias. Explicó que trabajaron junto al artista y su familia para construir la historia y que la producción abordará aspectos conocidos y otros menos explorados de su trayectoria. La serie se estrenará el 9 de octubre en Netflix.

Explicó que trabajaron junto al artista y su familia para construir la historia y que la producción abordará aspectos conocidos y otros menos explorados de su trayectoria. La serie se estrenará el 9 de octubre en Netflix. Andrés Molina Araujo, hijo de Consuelo Araújo Noguera ‘La Cacica’, recordó el legado de su madre a propósito de los 25 años de su asesinato . Destacó su papel como periodista, gestora cultural y una de las impulsoras del Festival de la Leyenda Vallenata.

. Destacó su papel como periodista, gestora cultural y una de las impulsoras del Festival de la Leyenda Vallenata. Mauricio Hoyos, gerente de Sencia, confirmó el inicio de las obras del nuevo Campín y explicó que el proyecto ampliará su capacidad a más de 60.000 espectadores. También señaló que el estadio contará con techo retráctil, escenario multipropósito y que la inauguración está prevista antes de diciembre de 2028.

Escuche el programa completo aquí: