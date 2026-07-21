Honorio Henríquez reconfigura las mayorías en el Senado: Mañanas Blu, martes 21 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 21 de julio de 2026:



Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes , habló sobre los retos de la nueva legislatura 2026-2027.

, habló sobre los retos de la nueva legislatura 2026-2027. Honorio Henríquez, presidente del Senado de la República, se refirió sobre cómo se dio su elección al frente de la corporación.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín , abordó sobre el proceso de empalme regional liderado por el Gobierno entrante.

, abordó sobre el proceso de empalme regional liderado por el Gobierno entrante. Karol García, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, se pronunció sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro acerca del ensamblaje y la producción de vehículos eléctricos en Colombia.

María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico, habló sobre el futuro del movimiento y la posible llegada de Gustavo Petro a su dirección.

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