Honorio Henríquez reconfigura las mayorías en el Senado: Mañanas Blu, martes 21 de julio 2026

Actualizado: 21 de jul, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 21 de julio de 2026:
- Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes, habló sobre los retos de la nueva legislatura 2026-2027.
- Honorio Henríquez, presidente del Senado de la República, se refirió sobre cómo se dio su elección al frente de la corporación.
- Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, abordó sobre el proceso de empalme regional liderado por el Gobierno entrante.
- Karol García, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, se pronunció sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro acerca del ensamblaje y la producción de vehículos eléctricos en Colombia.
- María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico, habló sobre el futuro del movimiento y la posible llegada de Gustavo Petro a su dirección.
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