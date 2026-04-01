Incertidumbre por ruptura entre Gobierno-Banco de República: Mañanas Blu, miércoles, 1 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 1 de abril de 2026:
- Fabián Rojas, alcalde de Zipaquirá (Cundinamarca), habló sobre los momentos de angustia que se vivieron en la vía hacia Ubaté, tras la fuerte explosión registrada en el peaje Casablanca, que generó caos entre conductores y pasajeros.
- Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, se refirió sobre la grave explosión registrada en la mañana de este miércoles 1 de abril en el peaje de Casablanca, entre Zipaquirá y Ubaté.
- Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, profundizó sobre la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con el Banco de la República.
- Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República, abordó sobre la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con el emisor.
- Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, habló sobre la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con el emisor.
- Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, se refirió sobre la suspensión de órdenes de captura de 23 cabecillas de organizaciones criminales.
- El coronel Edwin Argüello, director (e) Tránsito y Transporte de la Policía, profundizó sobre el accidente en la vía Zipaquirá – Ubaté que dejó preliminarmente un saldo de dos personas fallecidas y al menos 19 heridos.
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