Incertidumbre por ruptura entre Gobierno-Banco de República: Mañanas Blu, miércoles, 1 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 1 de abril de 2026:



Fabián Rojas, alcalde de Zipaquirá (Cundinamarca) , habló sobre los momentos de angustia que se vivieron en la vía hacia Ubaté, tras la fuerte explosión registrada en el peaje Casablanca, que generó caos entre conductores y pasajeros.

, habló sobre los momentos de angustia que se vivieron en la vía hacia Ubaté, tras la fuerte explosión registrada en el peaje Casablanca, que generó caos entre conductores y pasajeros. Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca , se refirió sobre la grave explosión registrada en la mañana de este miércoles 1 de abril en el peaje de Casablanca, entre Zipaquirá y Ubaté.

, se refirió sobre la grave explosión registrada en la mañana de este miércoles 1 de abril en el peaje de Casablanca, entre Zipaquirá y Ubaté. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda , profundizó sobre la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con el Banco de la República.

, profundizó sobre la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con el Banco de la República. Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República , abordó sobre la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con el emisor.

, abordó sobre la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con el emisor. Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República , habló sobre la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con el emisor.

, habló sobre la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con el emisor. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia , se refirió sobre la suspensión de órdenes de captura de 23 cabecillas de organizaciones criminales.

, se refirió sobre la suspensión de órdenes de captura de 23 cabecillas de organizaciones criminales. El coronel Edwin Argüello, director (e) Tránsito y Transporte de la Policía, profundizó sobre el accidente en la vía Zipaquirá – Ubaté que dejó preliminarmente un saldo de dos personas fallecidas y al menos 19 heridos.

Escuche el programa completo aquí: