Investigan si incendio en Villa de Leyva fue provocado: Mañanas Blu, 21 de septiembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 21 de septiembre de 2026:



Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, informó que el incendio forestal en Villa de Leyva había consumido cerca de 290 hectáreas y permanece controlado aproximadamente en un 50 %. Aunque dijo no tener confirmación sobre el origen del fuego, aseguró que habitantes y algunos bomberos reportaron circunstancias que hacen sospechar que no habría comenzado de manera natural y anunció una recompensa de $45 millones por información que permita identificar a los responsables.

Aunque dijo no tener confirmación sobre el origen del fuego, aseguró que habitantes y algunos bomberos reportaron circunstancias que hacen sospechar que no habría comenzado de manera natural y anunció una recompensa de $45 millones por información que permita identificar a los responsables. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, defendió la reforma tributaria que tramita el Concejo y aseguró uno de los puntos más importantes es crear un cobro para el alumbrado público . Advirtió que, si el proyecto se hunde, también caerían alivios para contribuyentes, incentivos para atraer inversión y herramientas financieras para proyectos futuros de la ciudad.

. Advirtió que, si el proyecto se hunde, también caerían alivios para contribuyentes, incentivos para atraer inversión y herramientas financieras para proyectos futuros de la ciudad. El alcalde de la capital también abordó los problemas de seguridad y evasión en TransMilenio y defendió que la vigilancia privada no puede reemplazar la presencia de la Policía frente a hechos violentos dentro del sistema. También se refirió al reto de controlar a quienes ingresan sin pagar y garantizar mayor seguridad para los usuarios.

frente a hechos violentos dentro del sistema. También se refirió al reto de controlar a quienes ingresan sin pagar y garantizar mayor seguridad para los usuarios. Esneda Altamirano, víctima acreditada ante la JEP, relató cómo esa jurisdicción permitió a su familia conocer después de 19 años la verdad sobre el asesinato de su sobrino, Jhon Jarvi Cañas, quien fue presentado falsamente como guerrillero muerto en combate . Aseguró que los encuentros con los militares comparecientes les permitieron esclarecer lo ocurrido y afirmó que su familia sí se siente reparada por el proceso.

. Aseguró que los encuentros con los militares comparecientes les permitieron esclarecer lo ocurrido y afirmó que su familia sí se siente reparada por el proceso. Sigifredo López, exdiputado del Valle y víctima de secuestro de las Farc, expresó una visión opuesta sobre la JEP y aseguró que no se siente reparado con la sentencia contra el antiguo secretariado por el caso de secuestro . Cuestionó los resultados y costos de la jurisdicción y anunció que promoverá una iniciativa para reducir su presupuesto y reestructurar su funcionamiento, aunque sostuvo que no debería desaparecer.

. Cuestionó los resultados y costos de la jurisdicción y anunció que promoverá una iniciativa para reducir su presupuesto y reestructurar su funcionamiento, aunque sostuvo que no debería desaparecer. Mario Díaz-Balart, congresista republicano de Estados Unidos, consideró que un eventual encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez debe entenderse dentro del proceso que, según él, busca conducir a Venezuela hacia unas elecciones libres . Defendió mantener la presión de Washington sobre el gobierno venezolano y señaló que el cambio de instituciones debe preceder cualquier elección para garantizar condiciones electorales.

. Defendió mantener la presión de Washington sobre el gobierno venezolano y señaló que el cambio de instituciones debe preceder cualquier elección para garantizar condiciones electorales. Jefferson Montaño, subintendente de la Policía, contó la historia detrás del video viral en el que terminó cantando junto a un artista callejero en Pereira. El uniformado explicó que quiso apoyar al joven y promover una relación más cercana entre la Policía y la comunidad; tras la repercusión del video, fue invitado a Bogotá para recibir una condecoración.

El uniformado explicó que quiso apoyar al joven y promover una relación más cercana entre la Policía y la comunidad; tras la repercusión del video, fue invitado a Bogotá para recibir una condecoración. Milena Carmona, esposa de Jheyner Carmona, uno de los colombianos detenidos en Haití, aseguró que las familias no recibieron información oficial previa sobre el traslado de 17 colombianos a Estados Unidos para enfrentar el proceso relacionado con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Sostuvo que su esposo no participó en el crimen y explicó que ahora las familias buscan conocer los cargos y organizar su defensa ante una corte en Miami.

Sostuvo que su esposo no participó en el crimen y explicó que ahora las familias buscan conocer los cargos y organizar su defensa ante una corte en Miami. Adriana María Guillén, presidenta de Asocajas, explicó los nuevos subsidios para las personas afectadas por el terremoto, que incluyen ayudas para arrendamiento y reparación de vivienda, además de un auxilio extraordinario para quienes hayan perdido su empleo. Para acceder a este último será necesario haber estado afiliado durante al menos seis meses en los cinco años anteriores al terremoto a una caja de compensación y estar incluido en el registro oficial de damnificados.

Para acceder a este último será necesario haber estado afiliado durante al menos seis meses en los cinco años anteriores al terremoto a una caja de compensación y estar incluido en el registro oficial de damnificados. Nicolás Méndez, alcalde encargado de Villa de Leyva, reportó que el incendio había afectado aproximadamente entre 300 y 350 hectáreas y permanecía controlado en un 50 %. Confirmó restricciones como suspensión de clases, ley seca y limitaciones a actividades turísticas, y recomendó a los visitantes abstenerse de viajar al municipio durante esta semana mientras continúa la emergencia.

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