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Iván Cepeda aceptó resultados electorales: Mañanas Blu, miércoles 24 de junio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 24 de junio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

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Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 24 de junio de 2026:

  • Benjamín Ortíz, magistrado del Consejo Nacional Electoral, habló sobre el avance del escrutinio y la consolidación de los resultados de las elecciones presidenciales.
  • Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, se refirió sobre la prórroga por cinco meses del Contrato de Administración del Fondo Nacional del Café, acordada entre el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros.
  • Santiago Tobón, profesor de Economía de la Universidad EAFIT, abordó sobre la economía de la cocaína en Colombia y las conclusiones de un reciente estudio de Valor Público sobre su impacto en el país.
  • Danilo Rueda, excomisionado de paz, se refirió sobre la política de "paz total" y la controversia generada por las recientes revelaciones sobre los primeros acercamientos entre el Gobierno y el Clan del Golfo.
  • El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, reconoce la victoria de Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales.

Escuche el programa completo aquí:

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