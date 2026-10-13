Joven podría perder un ojo tras atentado en peaje: Mañanas Blu, 13 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 13 de octubre de 2026:



Manuel Guerrero, alcalde de La Sierra, Cauca, explicó que el atentado contra el peaje ubicado en la vereda de La Depresión dejó 11 personas heridas y destruyó buena parte de la infraestructura del lugar. Una joven trabajadora del peaje, la más afectada, ya ha sido sometida a tres cirugías y enfrenta una cuarta intervención con riesgo de perder un ojo; además, el mandatario pidió mayor presencia del Ejército en el municipio y confirmó que la Vía Panamericana permanece habilitada.

Una joven trabajadora del peaje, la más afectada, ya ha sido sometida a tres cirugías y enfrenta una cuarta intervención con riesgo de perder un ojo; además, el mandatario pidió mayor presencia del Ejército en el municipio y confirmó que la Vía Panamericana permanece habilitada. Noé Herrera, alcalde de Las Tablas, Panamá, aseguró que los 24 corregimientos del distrito resultaron afectados por el terremoto y que las fuertes réplicas siguen aumentando el número de damnificados . Reportó más de 800 viviendas deterioradas, además de daños en edificios y hoteles, y pidió acelerar la llegada de ayuda humanitaria; destacó que, pese a la magnitud del sismo, no se registraron víctimas mortales.

. Reportó más de 800 viviendas deterioradas, además de daños en edificios y hoteles, y pidió acelerar la llegada de ayuda humanitaria; destacó que, pese a la magnitud del sismo, no se registraron víctimas mortales. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, explicó que las centrales obreras saldrán a movilizarse este miércoles por decisiones laborales y económicas del Gobierno, además de sus reparos frente al estatuto antiterrorista . Rechazó los señalamientos del presidente Abelardo De La Espriella contra quienes convocan las marchas, aseguró que la CUT no acepta “estigmatizaciones” y afirmó que las manifestaciones serán pacíficas.

. Rechazó los señalamientos del presidente Abelardo De La Espriella contra quienes convocan las marchas, aseguró que la CUT no acepta “estigmatizaciones” y afirmó que las manifestaciones serán pacíficas. Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, advirtió que los ataques contra funcionarios del Inpec no son hechos aislados, sino parte de lo que el sindicato considera una violencia sistemática . Según sus cifras, en cerca de ocho años han sido asesinados 78 funcionarios, se han registrado más de 120 atentados y alrededor de 500 amenazas; además, cuestionó la falta de seguridad en los alrededores de las cárceles y pidió mayor articulación de alcaldías, gobernaciones y fuerza pública.

. Según sus cifras, en cerca de ocho años han sido asesinados 78 funcionarios, se han registrado más de 120 atentados y alrededor de 500 amenazas; además, cuestionó la falta de seguridad en los alrededores de las cárceles y pidió mayor articulación de alcaldías, gobernaciones y fuerza pública. Kenny Sanguino, analista en seguridad, señaló que los bombardeos en el Catatumbo pueden servir para alcanzar control militar, pero advirtió que recuperar realmente el territorio exige mucho más que operaciones armadas. Sostuvo que el Estado debe avanzar al mismo tiempo con presencia institucional, inversión social, salud y educación, especialmente en zonas donde los grupos armados ejercen control cotidiano sobre las comunidades.

Sostuvo que el Estado debe avanzar al mismo tiempo con presencia institucional, inversión social, salud y educación, especialmente en zonas donde los grupos armados ejercen control cotidiano sobre las comunidades. Carlos Mercader, analista político en Estados Unidos, analizó las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre y señaló que un eventual cambio de mayoría en la Cámara de Representantes no sería extraño en la política estadounidense, mientras que la disputa por el Senado será más determinante. Advirtió que las encuestas muestran varias contiendas cerradas, pero pidió cautela con sus proyecciones, y destacó el peso que puede tener el voto latino en estados como Florida y Texas.

y señaló que un eventual cambio de mayoría en la Cámara de Representantes no sería extraño en la política estadounidense, mientras que la disputa por el Senado será más determinante. Advirtió que las encuestas muestran varias contiendas cerradas, pero pidió cautela con sus proyecciones, y destacó el peso que puede tener el voto latino en estados como Florida y Texas. César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, explicó que el Distrito prepara el dispositivo para acompañar las movilizaciones de este miércoles y que cualquier cambio en los protocolos dependerá de la entrada en vigencia del nuevo decreto sobre protesta social. Confirmó una marcha desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar por la carrera Séptima y una concentración en el sector de Molinos; frente a eventuales bloqueos de TransMilenio o hechos violentos, aseguró que se aplicarán los procedimientos definidos por la nueva regulación si esta ya ha sido promulgada.

Escuche el programa completo aquí: