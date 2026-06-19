La justicia cita a Uribe por masacres en Antioquia: Mañanas Blu, viernes 19 de junio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 19 de junio de 2026:



Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe , habló del llamado a indagatoria al expresidente por presunta responsabilidad en masacres de El Aro y La Granja.

, habló del llamado a indagatoria al expresidente por presunta responsabilidad en masacres de El Aro y La Granja. Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se refirió sobre el plan de seguridad para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá, abordó sobre las alertas por posible constreñimiento de grupos criminales.

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