En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Selección Colombia
Álvaro Uribe
Elecciones Presidenciales
Martha Peralta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

La justicia cita a Uribe por masacres en Antioquia: Mañanas Blu, viernes 19 de junio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 19 de junio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morales-Director-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 19 de junio de 2026:

  • Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, habló del llamado a indagatoria al expresidente por presunta responsabilidad en masacres de El Aro y La Granja.
  • Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se refirió sobre el plan de seguridad para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
  • Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá, abordó sobre las alertas por posible constreñimiento de grupos criminales.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad