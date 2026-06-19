La justicia cita a Uribe por masacres en Antioquia: Mañanas Blu, viernes 19 de junio 2026

Actualizado: 19 de jun, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 19 de junio de 2026:
- Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, habló del llamado a indagatoria al expresidente por presunta responsabilidad en masacres de El Aro y La Granja.
- Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se refirió sobre el plan de seguridad para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
- Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá, abordó sobre las alertas por posible constreñimiento de grupos criminales.
Escuche el programa completo aquí: