¿Más impuestos o más recortes al gasto?: Mañanas Blu, 12 de noviembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 12 de noviembre de 2026:



Jaime Buitrago, alcalde de Uribia, La Guajira, aseguró que todavía no tiene información sobre el paradero de su esposa, Nancy Gómez, secuestrada cuando salía de un gimnasio, y manifestó su temor de que haya sido trasladada hacia Venezuela por la cercanía de la frontera y el tiempo transcurrido sin que los operativos permitan ubicarla. Aclaró que no existe certeza sobre los responsables y pidió a la Cancillería gestionar cooperación con las autoridades venezolanas; además, reveló que su esposa y otros integrantes de la familia habían recibido amenazas previamente.

por la cercanía de la frontera y el tiempo transcurrido sin que los operativos permitan ubicarla. Aclaró que no existe certeza sobre los responsables y pidió a la Cancillería gestionar cooperación con las autoridades venezolanas; además, reveló que su esposa y otros integrantes de la familia habían recibido amenazas previamente. José Ignacio López, presidente de Anif, sostuvo que la prioridad para enfrentar la situación fiscal debe ser profundizar los recortes del gasto público y advirtió que actualmente no existe suficiente ambiente político para aprobar varios de los cambios al IVA incluidos en la Ley de Rescate Fiscal . Planteó, entre otras alternativas, aplazar la reducción del impuesto de renta empresarial, revisar gradualmente el subsidio al ACPM y evaluar la venta de activos como ISA, que Anif estima podría representar entre 12 y 15 billones de pesos, aunque aclaró que esa operación sería un alivio temporal y no una solución definitiva.

. Planteó, entre otras alternativas, aplazar la reducción del impuesto de renta empresarial, revisar gradualmente el subsidio al ACPM y evaluar la venta de activos como ISA, que Anif estima podría representar entre 12 y 15 billones de pesos, aunque aclaró que esa operación sería un alivio temporal y no una solución definitiva. Christian Garcés, senador del Centro Democrático, aseguró que considera necesaria la aprobación de la Ley de Rescate Económico para evitar un deterioro de las condiciones financieras del país , aunque señaló que el monto de los impuestos y el tamaño del recorte del gasto pueden modificarse durante el trámite. Indicó que el Congreso no debería aprobar cambios al IVA que afecten a los hogares de menores ingresos mientras el Gobierno no demuestre que puede funcionar un mecanismo efectivo de devolución, y afirmó que todavía es posible sacar adelante el proyecto pese a los tiempos ajustados.

, aunque señaló que el monto de los impuestos y el tamaño del recorte del gasto pueden modificarse durante el trámite. Indicó que el Congreso no debería aprobar cambios al IVA que afecten a los hogares de menores ingresos mientras el Gobierno no demuestre que puede funcionar un mecanismo efectivo de devolución, y afirmó que todavía es posible sacar adelante el proyecto pese a los tiempos ajustados. Juvenal Díaz, gobernador de Santander, informó sobre la Operación Mano de Hierro en el área metropolitana de Bucaramanga que dejó 136 capturas, alrededor de 70 allanamientos y la expulsión de unos 70 ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular, varios de ellos con antecedentes o bajo investigación. Explicó que estuvo dirigida contra diferentes estructuras dedicadas al narcotráfico y el sicariato, entre ellas Los del Sur, y aseguró que las autoridades mantendrán los allanamientos y acciones para debilitar las redes criminales de la región.

que se encontraban en situación irregular, varios de ellos con antecedentes o bajo investigación. Explicó que estuvo dirigida contra diferentes estructuras dedicadas al narcotráfico y el sicariato, entre ellas Los del Sur, y aseguró que las autoridades mantendrán los allanamientos y acciones para debilitar las redes criminales de la región. Carlos Hernández-Echevarría, director adjunto de la Fundación Maldita.es, explicó que una investigación de la organización identificó miles de cuentas en TikTok relacionadas con presunto contenido de abuso sexual infantil y aseguró que el propio algoritmo de la plataforma llegó a recomendar cuentas y transmisiones vinculadas con ese material. Señaló que en mayo entregaron a la plataforma información sobre unas 1.300 cuentas y que seis meses después encontraron alrededor de 26.000, por lo que decidieron trasladar parte de la evidencia a la Fiscalía española y acudir a mecanismos legales.

y aseguró que el propio algoritmo de la plataforma llegó a recomendar cuentas y transmisiones vinculadas con ese material. Señaló que en mayo entregaron a la plataforma información sobre unas 1.300 cuentas y que seis meses después encontraron alrededor de 26.000, por lo que decidieron trasladar parte de la evidencia a la Fiscalía española y acudir a mecanismos legales. Byron Prieto, experto en ciberseguridad y riesgos tecnológicos, explicó que la salida del CEO de Nvidia tras el escándalo que enfrenta trasciende el impacto empresarial por el papel estratégico que tienen actualmente los chips y la inteligencia artificial . Señaló que Nvidia concentra cerca del 90 % del mercado de chips para inteligencia artificial y sostuvo que la tecnología se ha convertido en un activo de seguridad nacional y de competencia geopolítica, mientras países como Colombia enfrentan el riesgo de ampliar su distancia tecnológica frente a las grandes potencias.

. Señaló que Nvidia concentra cerca del 90 % del mercado de chips para inteligencia artificial y sostuvo que la tecnología se ha convertido en un activo de seguridad nacional y de competencia geopolítica, mientras países como Colombia enfrentan el riesgo de ampliar su distancia tecnológica frente a las grandes potencias. Sylvain Itté, embajador de Francia en Colombia, rechazó las versiones que atribuyen las recientes protestas francesas a una movilización promovida por sectores musulmanes y explicó que comenzaron principalmente entre jóvenes y luego incorporaron demandas sociales sobre costo de vida y condiciones económicas. También aseguró que Francia cuenta con evidencias para responsabilizar a Irán de recientes ciberataques y afirmó que varios países europeos enfrentan actualmente operaciones de guerra híbrida dirigidas a desestabilizar sus instituciones democráticas.

y explicó que comenzaron principalmente entre jóvenes y luego incorporaron demandas sociales sobre costo de vida y condiciones económicas. También aseguró que Francia cuenta con evidencias para responsabilizar a Irán de recientes ciberataques y afirmó que varios países europeos enfrentan actualmente operaciones de guerra híbrida dirigidas a desestabilizar sus instituciones democráticas. Cristian Stapper, vicepresidente ejecutivo de Fenalco, pidió profundizar los recortes del gasto público antes de aumentar impuestos que puedan afectar a los consumidores y al comercio. El gremio propone eliminar el denominado impuesto saludable, al señalar que golpea a unos 450.000 tenderos y a cerca de 1,8 millones de personas vinculadas directamente con las tiendas, y respalda gravar los paquetes de menos de 200 dólares provenientes de países sin tratados de libre comercio como una alternativa para aumentar el recaudo.

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