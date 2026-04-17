Nueva masacre estremese a Colombia: Mañanas Blu, viernes, 17 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 17 de abril de 2026:



Jaime Brugés, alcalde (e) de Riohacha, habló del paro armado en la capital del departamento de La Guajira.

Sergio Fajardo, candidato presidencial , se refirió del debate de candidatos presidenciales en Cartagena y de su propuesta para frenar el intento de una Constituyente.

, se refirió del debate de candidatos presidenciales en Cartagena y de su propuesta para frenar el intento de una Constituyente. Carina Murcia, ministra de las TIC, abordó sobre el decreto para proteger a niños y adolescentes de entornos digitales.

Luis Alonso Colmenares, papá de Luis Andrés Colmenares , abordó sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar en firme la absolución de Laura Moreno.

, abordó sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar en firme la absolución de Laura Moreno. Héctor Vizcaíno, alcalde de Villanueva, Casanare, profundizó sobre el asesinato de cinco hombres en medio de un ataque armado en zona rural del municipio.

Herman Bayona, vicepresidente de Fomag, habló del acuerdo con los maestros de Fecode.

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