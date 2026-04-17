Nueva masacre estremese a Colombia: Mañanas Blu, viernes, 17 de abril 2026

Actualizado: 17 de abr, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 17 de abril de 2026:
- Jaime Brugés, alcalde (e) de Riohacha, habló del paro armado en la capital del departamento de La Guajira.
- Sergio Fajardo, candidato presidencial, se refirió del debate de candidatos presidenciales en Cartagena y de su propuesta para frenar el intento de una Constituyente.
- Carina Murcia, ministra de las TIC, abordó sobre el decreto para proteger a niños y adolescentes de entornos digitales.
- Luis Alonso Colmenares, papá de Luis Andrés Colmenares, abordó sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar en firme la absolución de Laura Moreno.
- Héctor Vizcaíno, alcalde de Villanueva, Casanare, profundizó sobre el asesinato de cinco hombres en medio de un ataque armado en zona rural del municipio.
- Herman Bayona, vicepresidente de Fomag, habló del acuerdo con los maestros de Fecode.
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