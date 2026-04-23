Nuevo giro en fondos de pensiones por orden del Gobierno: Mañanas Blu, jueves, 23 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 23 de abril de 2026:



Alejandro Castañeda, presidente de Andeg , habló sobre el anuncio del Ministerio de Minas y Energía, que aseguró tener un paquete de medidas que lanzará próximamente para salvar a la empresa Air-e.

, habló sobre el anuncio del Ministerio de Minas y Energía, que aseguró tener un paquete de medidas que lanzará próximamente para salvar a la empresa Air-e. Yannai Kadamani, ministra de Cultura, se refirió del documental de la BBC sobre el galeón San José.

El presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Juan Carlos Ramírez , abordó sobre el riesgo de que Colombia entre en default.

, abordó sobre el riesgo de que Colombia entre en default. El doctor Luis Miguel Becerra, presidente de la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas, profundizó sobre el decreto que obliga a los productores de harina de trigo, harina de maíz y arroz a agregar vitaminas y minerales durante el proceso de fabricación.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, se pronunció sobre la orden del Gobierno a los fondos privados de pensiones de trasladar a Colpensiones cerca de 25 billones de pesos del ahorro de afiliados que se han movido a esa entidad en los últimos meses.

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