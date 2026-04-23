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Nuevo giro en fondos de pensiones por orden del Gobierno: Mañanas Blu, jueves, 23 de abril 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 23 de abril de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 23 de abril de 2026:

  • Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, habló sobre el anuncio del Ministerio de Minas y Energía, que aseguró tener un paquete de medidas que lanzará próximamente para salvar a la empresa Air-e.
  • Yannai Kadamani, ministra de Cultura, se refirió del documental de la BBC sobre el galeón San José.
  • El presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Juan Carlos Ramírez, abordó sobre el riesgo de que Colombia entre en default.
  • El doctor Luis Miguel Becerra, presidente de la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas, profundizó sobre el decreto que obliga a los productores de harina de trigo, harina de maíz y arroz a agregar vitaminas y minerales durante el proceso de fabricación.
  • Andrés Velasco, presidente de Asofondos, se pronunció sobre la orden del Gobierno a los fondos privados de pensiones de trasladar a Colpensiones cerca de 25 billones de pesos del ahorro de afiliados que se han movido a esa entidad en los últimos meses.

Escuche el programa completo aquí:

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