Nuevo proyecto de reforma tributaria del Gobierno: Mañanas Blu, miércoles 22 de julio 2026

Actualizado: 22 de jul, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 22 de julio de 2026:
- Jesús Lorduy, representante a la Cámara por el Centro Democrático, habló sobre el proyecto de ley que busca regular el acceso de menores de 16 años a las redes sociales.
- Carlos Betancourt, director de la DIAN, se refirió sobre el nuevo intento de reforma tributaria del Gobierno Petro.
- Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, abordó sobre el anuncio de Abelardo De La Espriella de convertir a Medellín en una de las sedes alternas de su Gobierno.
- Wilson Devia, líder sindical de la UNP, se pronunció sobre las protestas de los trabajadores de la entidad.
- Antonio Mendivil, empresario colombiano, habló sobre el escándalo por los presuntos incumplimientos en la entrega de vehículos Ferrari en Colombia.
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