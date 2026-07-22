Nuevo proyecto de reforma tributaria del Gobierno: Mañanas Blu, miércoles 22 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 22 de julio de 2026:



Jesús Lorduy, representante a la Cámara por el Centro Democrático , habló sobre el proyecto de ley que busca regular el acceso de menores de 16 años a las redes sociales.

, habló sobre el proyecto de ley que busca regular el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. Carlos Betancourt, director de la DIAN, se refirió sobre el nuevo intento de reforma tributaria del Gobierno Petro.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia , abordó sobre el anuncio de Abelardo De La Espriella de convertir a Medellín en una de las sedes alternas de su Gobierno.

, abordó sobre el anuncio de Abelardo De La Espriella de convertir a Medellín en una de las sedes alternas de su Gobierno. Wilson Devia, líder sindical de la UNP, se pronunció sobre las protestas de los trabajadores de la entidad.

Antonio Mendivil, empresario colombiano, habló sobre el escándalo por los presuntos incumplimientos en la entrega de vehículos Ferrari en Colombia.

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