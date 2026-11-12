Piden investigar muerte de Alicia Graham: 12 de noviembre de 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 12 de noviembre de 2026:



Dos funcionarios del CTI recuperaron la libertad después de permanecer 18 meses secuestrados por el ELN en Arauca . Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López fueron entregados a una comisión humanitaria integrada por una delegación integrada por representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Iglesia y la Defensoría del Pueblo. Renson Martínez, gobernador de Arauca, aseguró posteriormente que no tiene información sobre una negociación y atribuyó la liberación a las gestiones humanitarias adelantadas por las familias y diferentes instituciones. También señaló que ambos presentaban problemas de salud durante el cautiverio y pidió que la subteniente María Camila Pantoja pueda regresar igualmente sana y salva.

. Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López fueron entregados a una comisión humanitaria integrada por una delegación integrada por representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Iglesia y la Defensoría del Pueblo. Renson Martínez, gobernador de Arauca, aseguró posteriormente que no tiene información sobre una negociación y atribuyó la liberación a las gestiones humanitarias adelantadas por las familias y diferentes instituciones. También señaló que ambos presentaban problemas de salud durante el cautiverio y pidió que la subteniente María Camila Pantoja pueda regresar igualmente sana y salva. La Fiscalía trasladó a la funcionaria que investigaba la muerte de Kevin Acosta cuando todavía está pendiente la imputación de cuatro exintegrantes de Nueva EPS . Antes de ser reubicada, la fiscal Fabiola Alexandra Obando había compulsado copias para investigar una eventual responsabilidad del expresidente Gustavo Petro por el manejo de la EPS intervenida y por la divulgación de información clínica del menor. Los abogados de las víctimas pidieron garantías para que el cambio no afecte la continuidad ni la independencia del proceso.

. Antes de ser reubicada, la fiscal Fabiola Alexandra Obando había compulsado copias para investigar una eventual responsabilidad del expresidente Gustavo Petro por el manejo de la EPS intervenida y por la divulgación de información clínica del menor. Los abogados de las víctimas pidieron garantías para que el cambio no afecte la continuidad ni la independencia del proceso. Una empresa de generación solar denunció amenazas, secuestros y ataques contra su infraestructura energética en el suroccidente del país . Juan Manuel España, director ejecutivo de Evolti, explicó que dos trabajadores fueron secuestrados el 30 de octubre y uno de ellos continúa privado de la libertad, mientras una de sus granjas solares en Taminango, Nariño, fue atacada con un artefacto explosivo.

. Juan Manuel España, director ejecutivo de Evolti, explicó que dos trabajadores fueron secuestrados el 30 de octubre y uno de ellos continúa privado de la libertad, mientras una de sus granjas solares en Taminango, Nariño, fue atacada con un artefacto explosivo. Padres y estudiantes del Gimnasio Los Laureles piden que el colegio pueda continuar funcionando pese a la cancelación de su licencia tras la muerte de Valeria Afanador . Mónica Noreña, madre de dos alumnos, aseguró que la institución reforzó sus medidas de seguridad después de lo ocurrido y afirmó que unas 230 familias continúan respaldando su funcionamiento. También señaló que el cierre tendría consecuencias para estudiantes, trabajadores y proveedores y pidió que se escuche a los niños antes de tomar una decisión definitiva.

. Mónica Noreña, madre de dos alumnos, aseguró que la institución reforzó sus medidas de seguridad después de lo ocurrido y afirmó que unas 230 familias continúan respaldando su funcionamiento. También señaló que el cierre tendría consecuencias para estudiantes, trabajadores y proveedores y pidió que se escuche a los niños antes de tomar una decisión definitiva. Daniel Alberto Arce López fue encontrado muerto después de cuatro días de búsqueda en el embalse de Betania, Huila . Su desaparición había sido reconstruida previamente a partir del testimonio de su familia y de las distintas versiones conocidas sobre lo ocurrido durante una celebración. Hoy las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo cerca del condominio Santa Helena y el CTI asumió los actos urgentes para determinar las circunstancias de la muerte.

. Su desaparición había sido reconstruida previamente a partir del testimonio de su familia y de las distintas versiones conocidas sobre lo ocurrido durante una celebración. Hoy las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo cerca del condominio Santa Helena y el CTI asumió los actos urgentes para determinar las circunstancias de la muerte. Una nueva denuncia vincula a Juan de Bedout Vargas con la muerte de su esposa, Alicia Graham, ocurrida en 2021 . La familia presentó ante la Fiscalía información según la cual un examen realizado días antes de su fallecimiento habría detectado talio en su organismo y pidió investigar si existió una manipulación para presentar su muerte como consecuencia natural de un cáncer terminal. La Fiscalía deberá establecer si el señalado tuvo alguna responsabilidad en los hechos.

. La familia presentó ante la Fiscalía información según la cual un examen realizado días antes de su fallecimiento habría detectado talio en su organismo y pidió investigar si existió una manipulación para presentar su muerte como consecuencia natural de un cáncer terminal. La Fiscalía deberá establecer si el señalado tuvo alguna responsabilidad en los hechos. La Contraloría alertó por falta de mano de obra en las obras de la primera línea del Metro de Bogotá y el concesionario prevé incorporar trabajadores procedentes de China. Según el reporte, harían falta alrededor de 1.500 trabajadores calificados y no calificados. El gerente del Metro sostuvo que ya se tramitan más de 700 visas y aseguró que esta situación no pone en riesgo el cronograma del proyecto, cuyo avance supera el 84 %.

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