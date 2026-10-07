Plan de choque en salud muestra primeros avances: Mañanas Blu, 7 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 7 de octubre de 2026:



Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, explicó el papel que tendrá dentro de la junta directiva del Fondo Milagro para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto . Señaló que la Federación ya ha identificado más de 12.000 viviendas cafeteras con algún tipo de afectación y 1.074 completamente destruidas, y aseguró que pondrán su capacidad institucional al servicio de una reconstrucción eficiente y transparente.

. Señaló que la Federación ya ha identificado más de 12.000 viviendas cafeteras con algún tipo de afectación y 1.074 completamente destruidas, y aseguró que pondrán su capacidad institucional al servicio de una reconstrucción eficiente y transparente. El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, advirtió sobre el fuerte impacto que sigue teniendo el terremoto en el turismo del departamento . Indicó que la ocupación pasó de niveles cercanos al 80 % a alrededor del 20 % y estimó que la reconstrucción podría costar entre $3 y $3,5 billones. También pidió agilizar los recursos para recuperar viviendas, hospitales, colegios y acueductos afectados.

. Indicó que la ocupación pasó de niveles cercanos al 80 % a alrededor del 20 % y estimó que la reconstrucción podría costar entre $3 y $3,5 billones. También pidió agilizar los recursos para recuperar viviendas, hospitales, colegios y acueductos afectados. José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, expresó preocupación por el traslado del exdirector de la UNGRD a la cárcel La Picota y sostuvo que las medidas especiales de protección ordenadas por un juez no constituyen un privilegio. La defensa aseguró que existen riesgos para su seguridad y advirtió que esas condiciones podrían afectar su colaboración con la justicia.

y sostuvo que las medidas especiales de protección ordenadas por un juez no constituyen un privilegio. La defensa aseguró que existen riesgos para su seguridad y advirtió que esas condiciones podrían afectar su colaboración con la justicia. El doctor Jorge Andrés López, gerente del Hospital Universitario La Samaritana, explicó que las fuertes lluvias y la granizada provocaron filtraciones de agua en urgencias y en dos unidades de cuidados intensivos. Aclaró que no se trató de una falla estructural, sino del colapso de las canales por la cantidad de agua y granizo, y aseguró que la atención volvió a la normalidad durante la misma tarde.

Aclaró que no se trató de una falla estructural, sino del colapso de las canales por la cantidad de agua y granizo, y aseguró que la atención volvió a la normalidad durante la misma tarde. Claudia Herrera, vocera de los exmilitares colombianos detenidos por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, aseguró que todavía no tienen claridad sobre las razones jurídicas de su traslado a Estados Unidos. Señaló que el cambio representa una oportunidad para que tengan acceso a abogados, traductores y garantías de debido proceso, mientras el Gobierno colombiano adelanta gestiones para acompañar su defensa.

Señaló que el cambio representa una oportunidad para que tengan acceso a abogados, traductores y garantías de debido proceso, mientras el Gobierno colombiano adelanta gestiones para acompañar su defensa. Eduardo Polonsky, sobreviviente de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, relató cómo el trauma continúa presente tres años después en su comunidad , ubicada a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. Recordó a familiares y amigos asesinados durante los ataques y pidió esclarecer los errores de seguridad que permitieron la incursión para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

, ubicada a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. Recordó a familiares y amigos asesinados durante los ataques y pidió esclarecer los errores de seguridad que permitieron la incursión para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse. El Dr. Galo Viana Muñoz, presidente de la Junta Directiva de Gestarsalud, aseguró que ya se evidencian avances en la entrega de medicamentos y la atención de pacientes priorizados dentro del plan de choque del Gobierno para el sistema de salud . Sin embargo, advirtió que la mejoría debe sostenerse con recursos suficientes y señaló que sigue siendo necesario revisar la financiación del sistema y el valor de la UPC.

. Sin embargo, advirtió que la mejoría debe sostenerse con recursos suficientes y señaló que sigue siendo necesario revisar la financiación del sistema y el valor de la UPC. Ana Edith Hernández López, directora del Observatorio Interinstitucional de Cáncer de Adultos (OICA), aseguró que pacientes con cáncer han comenzado a reportar avances en autorizaciones de medicamentos y procedimientos que estaban represados . Insistió en que la atención debe ser integral y garantizar la continuidad de cirugías, quimioterapias y radioterapias para evitar que los tratamientos queden incompletos.

. Insistió en que la atención debe ser integral y garantizar la continuidad de cirugías, quimioterapias y radioterapias para evitar que los tratamientos queden incompletos. José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza IN, pidió actualizar la regulación de las plataformas de movilidad y aseguró que las normas actuales están rezagadas frente a una actividad utilizada por millones de colombianos. Defendió una regulación para vehículos particulares y motocicletas, acompañada de una reducción de las cargas que actualmente enfrentan los taxistas para equilibrar las condiciones entre ambos modelos.

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