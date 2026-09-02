Polémica por consejo de seguridad en Cúcuta: Mañanas Blu, miércoles 2 de septiembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 2 de septiembre de 2026:



George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, habló sobre el atentado del ELN en Los Patios, la activación del PMU, el saldo de un civil muerto y policías heridos, y el reporte no confirmado de sobrevuelo de drones en la zona

habló sobre el atentado del ELN en Los Patios, la activación del PMU, el saldo de un civil muerto y policías heridos, y el reporte no confirmado de sobrevuelo de drones en la zona Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), analizó el impacto del sismo de Cali y el Eje Cafetero, asegurando que las normas de sismorresistencia funcionaron y que las edificaciones modernas cumplieron los códigos evitando colapsos. Se refirió al plan para reconstruir las zonas afectadas.

analizó el impacto del sismo de Cali y el Eje Cafetero, asegurando que las normas de sismorresistencia funcionaron y que las edificaciones modernas cumplieron los códigos evitando colapsos. Se refirió al plan para reconstruir las zonas afectadas. Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical, se refirió al proyecto de ley que busca sancionar el uso de capuchas durante las protestas.

se refirió al proyecto de ley que busca sancionar el uso de capuchas durante las protestas. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, describió su reunión con la oficina de anticorrupción internacional del FBI en Miami y la información entregada a las autoridades estadounidenses.

describió su reunión con la oficina de anticorrupción internacional del FBI en Miami y la información entregada a las autoridades estadounidenses. El coronel Jimmy Belalcázar, comandante (e) de la Policía de Cúcuta, dio detalles sobre el consejo de seguridad liderado por el presidente Abelardo De La Espriella tras el atentado con carro bomba en Los Patios.

dio detalles sobre el consejo de seguridad liderado por el presidente Abelardo De La Espriella tras el atentado con carro bomba en Los Patios. Andrés Forero, senador del Centro Democrático , se refirió al tema de la contrarreforma pensional.

, se refirió al tema de la contrarreforma pensional. Gilberto Morillo, exgerente de Planificación Financiera de PDVSA, habló sobre el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela.

habló sobre el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela. Iliana Lavastida, directora del Diario Las Américas, dio detalles sobre el estado de salud de Raúl Castro y las versiones que circulan en redes sociales sobre su condición.

dio detalles sobre el estado de salud de Raúl Castro y las versiones que circulan en redes sociales sobre su condición. Jorge Neira, director general de Kia Colombia, se refirió al mercado automotriz y el liderazgo de la marca en el sector.