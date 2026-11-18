Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 18 de noviembre de 2026:



Santiago Castro, representante a la Cámara del Centro Democrático, aseguró que la Ley de Ajuste Fiscal debe salir adelante mediante una combinación de recortes al gasto, nuevos ingresos permanentes y venta de algunos activos del Estado . Señaló que el IVA a la medicina prepagada no hace parte de la propuesta de su partido y que el Gobierno parecía dispuesto a retirarlo, aunque aclaró que todavía no existe una decisión oficial; también planteó mantener algunos cambios al IVA y buscar recaudo adicional en paquetes internacionales, altos ingresos y otros sectores.

. Señaló que el IVA a la medicina prepagada no hace parte de la propuesta de su partido y que el Gobierno parecía dispuesto a retirarlo, aunque aclaró que todavía no existe una decisión oficial; también planteó mantener algunos cambios al IVA y buscar recaudo adicional en paquetes internacionales, altos ingresos y otros sectores. Alberto Calderón, director de AngloGold Ashanti, anunció que la compañía proyecta invertir unos 2.000 millones de dólares en Quebradona, en Jericó, Antioquia, una vez obtenga la licencia ambiental . Explicó que el proyecto podría producir en su punto máximo unas 80.000 toneladas de cobre y generar cerca de 1.500 millones de dólares anuales en exportaciones; además, aseguró que la empresa espera demostrar que la operación no afectará los acuíferos ni acueductos de la región.

. Explicó que el proyecto podría producir en su punto máximo unas 80.000 toneladas de cobre y generar cerca de 1.500 millones de dólares anuales en exportaciones; además, aseguró que la empresa espera demostrar que la operación no afectará los acuíferos ni acueductos de la región. José Manuel Uribe, vicepresidente de Sinaltrainal en Dosquebradas, cuestionó la suspensión de operaciones de la planta de Comestibles La Rosa después de las afectaciones ocasionadas por el terremoto y aseguró que no conocen un plan para reconstruir las zonas dañadas . Indicó que previamente habían sido suspendidos 221 contratos de unos 400 trabajadores y denunció presiones para aceptar planes de retiro voluntario, por lo que el sindicato anunció que acudirá al Ministerio del Trabajo y a otras autoridades.

. Indicó que previamente habían sido suspendidos 221 contratos de unos 400 trabajadores y denunció presiones para aceptar planes de retiro voluntario, por lo que el sindicato anunció que acudirá al Ministerio del Trabajo y a otras autoridades. Yolima Herrera, contralora delegada para la Inclusión Social, reveló que el concesionario de la primera línea del Metro de Bogotá reportó que necesita alrededor de 1.524 trabajadores adicionales para concluir el proyecto , de los cuales cerca de 900 o 1.000 corresponderían a mano de obra no calificada. La Contraloría pidió explicar por qué se contempla traer trabajadores desde China, cuánto costaría y cuánto tardaría el proceso, mientras mantiene especial vigilancia sobre los componentes del proyecto que presentan retrasos cuando faltan unos diez meses para comenzar las pruebas.

, de los cuales cerca de 900 o 1.000 corresponderían a mano de obra no calificada. La Contraloría pidió explicar por qué se contempla traer trabajadores desde China, cuánto costaría y cuánto tardaría el proceso, mientras mantiene especial vigilancia sobre los componentes del proyecto que presentan retrasos cuando faltan unos diez meses para comenzar las pruebas. David Espinosa, abogado de la familia Graham, aseguró que una investigación privada permitió recuperar un examen practicado a Alicia Graham antes de su muerte en 2021 que arrojó presencia de talio y que, según dijo, nunca fue incorporado a su historia clínica . Explicó que el documento ya está en poder de la Fiscalía y sostuvo que existen elementos para investigar un posible envenenamiento prolongado, aunque aclaró que todavía no hay certeza sobre quién habría sido responsable y pidió respetar la presunción de inocencia de las personas mencionadas en el caso.

. Explicó que el documento ya está en poder de la Fiscalía y sostuvo que existen elementos para investigar un posible envenenamiento prolongado, aunque aclaró que todavía no hay certeza sobre quién habría sido responsable y pidió respetar la presunción de inocencia de las personas mencionadas en el caso. El general en retiro Pedro Sánchez, exministro de Defensa, negó que durante su gestión se hubiera prohibido la compra de sistemas para enfrentar ataques con drones y explicó que una circular buscó centralizar los recursos para adquirir una capacidad integral de defensa . Señaló que un comité técnico evaluó propuestas de más de 119 empresas de 21 países y concluyó que ninguna cumplía completamente con los requerimientos, por lo que recomendó no adquirir esas soluciones y dejó planteada como alternativa avanzar mediante un acuerdo directo con Estados Unidos.

. Señaló que un comité técnico evaluó propuestas de más de 119 empresas de 21 países y concluyó que ninguna cumplía completamente con los requerimientos, por lo que recomendó no adquirir esas soluciones y dejó planteada como alternativa avanzar mediante un acuerdo directo con Estados Unidos. José Pino, hacker ético e investigador en ciberseguridad, planteó como hipótesis que algunas de las recientes caídas de grandes servicios tecnológicos podrían estar relacionadas con pruebas, intentos de ataque o medidas preventivas en medio de un escenario de guerra híbrida, aunque reconoció que no existe evidencia que conecte todos esos episodios. Advirtió que la inteligencia artificial permitirá encontrar vulnerabilidades en cuestión de minutos y sostuvo que Colombia necesita fortalecer de manera urgente la protección de datos, actualizar sus sistemas estatales y desarrollar capacidades de ciberdefensa más avanzadas.

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