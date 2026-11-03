¿Por qué está temblando tanto en Chaparral?: Mañanas Blu, 3 de noviembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 3 de noviembre de 2026:



Helver González, alcalde de Chaparral, Tolima, informó que el sismo de magnitud 5,6 registrado en la madrugada dejó varias viviendas afectadas e incluso algunas destruidas, aunque hasta el momento no se reportan víctimas mortales . Señaló que dos mujeres fueron atendidas, una de ellas después de resultar golpeada por la caída de un muro, y anunció un censo para establecer la magnitud de los daños y solicitar apoyo a los gobiernos departamental y nacional.

. Señaló que dos mujeres fueron atendidas, una de ellas después de resultar golpeada por la caída de un muro, y anunció un censo para establecer la magnitud de los daños y solicitar apoyo a los gobiernos departamental y nacional. Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, señaló que desde el 20 de septiembre se registra un enjambre sísmico en Chaparral y que las autoridades mantienen comunicación con el Servicio Geológico Colombiano para determinar qué está ocurriendo en el Cañón de las Hermosas . Anunció la suspensión de clases mientras se revisa la infraestructura educativa y también se refirió al atentado en Planadas, que dejó cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses, y 18 heridas; atribuyó preliminarmente el ataque al Frente Jerónimo Galeano y confirmó el envío de refuerzos militares y policiales al sur del departamento.

. Anunció la suspensión de clases mientras se revisa la infraestructura educativa y también se refirió al atentado en Planadas, que dejó cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses, y 18 heridas; atribuyó preliminarmente el ataque al Frente Jerónimo Galeano y confirmó el envío de refuerzos militares y policiales al sur del departamento. María Elvira Samper, periodista colombiana, recordó el episodio de 1994 en el que Antonio Navarro Wolff irrumpió en un debate presidencial entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana al que no había sido invitado . Relató que Navarro ingresó al estudio, intervino durante algunos minutos y luego se retiró sin incidentes, y destacó posteriormente su papel en el proceso de paz del M-19, su participación en la Asamblea Constituyente y su disposición a reconocer errores cometidos durante la etapa guerrillera.

. Relató que Navarro ingresó al estudio, intervino durante algunos minutos y luego se retiró sin incidentes, y destacó posteriormente su papel en el proceso de paz del M-19, su participación en la Asamblea Constituyente y su disposición a reconocer errores cometidos durante la etapa guerrillera. Daniel Briceño, representante a la Cámara del Centro Democrático, aseguró que el Congreso enfrenta una carrera contra el tiempo para aprobar la ley de sometimiento antes de que pierda vigencia la actual Ley de Orden Público . Explicó que todavía quedan cerca de 25 artículos por votar en cada cámara y que se trabaja sobre más de 400 proposiciones; además, señaló que existe un acuerdo para elevar de uno a seis años el tiempo mínimo de prisión que deberían cumplir terceros como testaferros antes de poder solicitar una suspensión de la pena, siempre que entreguen todos sus bienes.

. Explicó que todavía quedan cerca de 25 artículos por votar en cada cámara y que se trabaja sobre más de 400 proposiciones; además, señaló que existe un acuerdo para elevar de uno a seis años el tiempo mínimo de prisión que deberían cumplir terceros como testaferros antes de poder solicitar una suspensión de la pena, siempre que entreguen todos sus bienes. Xavier Suárez, exalcalde de Miami, explicó que las elecciones de medio término en Estados Unidos pueden convertirse en una evaluación política de la gestión de Donald Trump , especialmente por temas económicos y por el costo de vida. Señaló que un eventual cambio de mayorías en el Congreso podría limitar el margen legislativo del presidente durante los últimos dos años de su mandato y sostuvo que el resultado también servirá para empezar a perfilar el escenario político rumbo a las presidenciales de 2028.

, especialmente por temas económicos y por el costo de vida. Señaló que un eventual cambio de mayorías en el Congreso podría limitar el margen legislativo del presidente durante los últimos dos años de su mandato y sostuvo que el resultado también servirá para empezar a perfilar el escenario político rumbo a las presidenciales de 2028. Eddie Miceli, analista de seguridad aérea, planteó como una de las hipótesis del accidente de un Learjet en Florida la posible formación de hielo sobre las alas en medio de condiciones meteorológicas severas . Explicó que la aeronave atravesó una zona de fuertes tormentas y turbulencia y que, según las comunicaciones conocidas hasta ahora, perdió estabilidad durante un intento de ascenso; aclaró que serán las autoridades investigadoras las encargadas de establecer definitivamente las causas del siniestro que dejó nueve personas muertas.

. Explicó que la aeronave atravesó una zona de fuertes tormentas y turbulencia y que, según las comunicaciones conocidas hasta ahora, perdió estabilidad durante un intento de ascenso; aclaró que serán las autoridades investigadoras las encargadas de establecer definitivamente las causas del siniestro que dejó nueve personas muertas. Carolina García, directora técnica de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, informó que desde el 20 de septiembre se han registrado más de 1.430 sismos de magnitud superior a 2 en la zona de Chaparral, un aumento atípico frente a la actividad histórica del área. Explicó que todavía no existe certeza sobre la causa del enjambre sísmico y recordó que los terremotos no pueden predecirse; las alertas que reciben algunos celulares Android detectan un sismo que ya comenzó y aprovechan la diferencia entre la velocidad de transmisión de la información y la llegada de las ondas sísmicas.

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