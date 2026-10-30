¿Puede Colombia evitar una crisis fiscal?: Mañanas Blu, 30 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 30 de octubre de 2026:



Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, pidió a la bancada del Centro Democrático estudiar con calma la ley de ajuste fiscal antes de definir qué puntos respaldará o rechazará . Señaló que el partido mantiene como principios la reducción del tamaño del Estado, menos impuestos y el fortalecimiento del sector privado, y reveló que habló con el presidente Abelardo de la Espriella, quien le manifestó estar dispuesto a escuchar las propuestas de la colectividad.

. Señaló que el partido mantiene como principios la reducción del tamaño del Estado, menos impuestos y el fortalecimiento del sector privado, y reveló que habló con el presidente Abelardo de la Espriella, quien le manifestó estar dispuesto a escuchar las propuestas de la colectividad. Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, aseguró que el ajuste fiscal es inevitable y advirtió que Colombia necesitará pedir prestados cerca de 250 billones de pesos el próximo año . Defendió la necesidad de combinar reducción del gasto y mayores ingresos y consideró que la devolución del IVA podría incentivar la facturación y la formalización de establecimientos como las tiendas de barrio.

. Defendió la necesidad de combinar reducción del gasto y mayores ingresos y consideró que la devolución del IVA podría incentivar la facturación y la formalización de establecimientos como las tiendas de barrio. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, respaldó que el Gobierno haya presentado la ley de rescate y aseguró que el ajuste es necesario para evitar una crisis fiscal . Sin embargo, expresó reparos frente al regreso de los parafiscales por su posible impacto sobre el empleo formal y planteó evaluar la venta de activos, como ISA, para reducir deuda y ahorrar recursos en intereses.

. Sin embargo, expresó reparos frente al regreso de los parafiscales por su posible impacto sobre el empleo formal y planteó evaluar la venta de activos, como ISA, para reducir deuda y ahorrar recursos en intereses. Andrés Velasco, presidente de Asofondos y exdirector del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, advirtió que el problema fiscal del país requiere medidas incluso si el Congreso modifica parte de la propuesta gubernamental . Señaló que, de ser necesario, habría que considerar mayores recortes o venta de activos y sostuvo que el ajuste debe acompañarse de crecimiento económico y recuperación de la confianza de los mercados.

. Señaló que, de ser necesario, habría que considerar mayores recortes o venta de activos y sostuvo que el ajuste debe acompañarse de crecimiento económico y recuperación de la confianza de los mercados. Concepción Cedillo, presidenta de la Diputación de Toledo, España, aseguró que todavía no existe una conclusión oficial sobre las causas del grave accidente ferroviario ocurrido en la provincia . Destacó la rápida activación de los organismos de emergencia y la solidaridad de los habitantes de Urda y municipios cercanos, y señaló que la información disponible indica que ya no habría cuerpos debajo de los vagones accidentados.

. Destacó la rápida activación de los organismos de emergencia y la solidaridad de los habitantes de Urda y municipios cercanos, y señaló que la información disponible indica que ya no habría cuerpos debajo de los vagones accidentados. Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, aseguró que con la ley de rescate comienzan las decisiones difíciles para el Gobierno y advirtió que el aumento de impuestos abrirá una discusión especialmente sensible para la clase media . Criticó que el proyecto no hubiera sido socializado previamente y afirmó que conoció el texto a través de los medios de comunicación, aunque consideró válido discutir varias de las medidas planteadas.

. Criticó que el proyecto no hubiera sido socializado previamente y afirmó que conoció el texto a través de los medios de comunicación, aunque consideró válido discutir varias de las medidas planteadas. Alexander Bermúdez, representante a la Cámara del Partido Liberal, afirmó que su colectividad todavía estudia la ley de ajuste, pero anticipó que no respaldará aumentos de impuestos sobre productos de primera necesidad. También cuestionó que el Gobierno no hubiera socializado previamente el articulado con los integrantes de las comisiones económicas y pidió explicaciones detalladas antes de fijar una posición definitiva.

También cuestionó que el Gobierno no hubiera socializado previamente el articulado con los integrantes de las comisiones económicas y pidió explicaciones detalladas antes de fijar una posición definitiva. Mauricio Tovar, experto en criptomonedas y CEO de TRU Web3, explicó que el ataque contra Binance habría provocado una salida cercana a 6.300 millones de dólares y señaló que aproximadamente la mitad de los recursos logró ser congelada . Aclaró que la vulneración no ocurrió en la tecnología blockchain, sino en sistemas centralizados de la compañía, y aseguró que Binance ha anunciado que cubrirá las pérdidas para que los usuarios no resulten afectados.

. Aclaró que la vulneración no ocurrió en la tecnología blockchain, sino en sistemas centralizados de la compañía, y aseguró que Binance ha anunciado que cubrirá las pérdidas para que los usuarios no resulten afectados. Daniel Toledo, gerente de Fantastic Night, explicó que Halloween sigue siendo principalmente una celebración infantil, pues cerca del 90 % de las ventas de disfraces de la compañía corresponde a niños y jóvenes. Señaló que alrededor del 60 % de las compras se concentra en la última semana de octubre, que un disfraz de calidad cuesta en promedio cerca de 150.000 pesos y que los disfraces para mascotas también siguen ganando terreno, con Chucky como uno de los más vendidos este año.

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