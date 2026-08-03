¿Qué hay detrás del cierre de la planta de Propal en Guachené? Mañanas Blu, lunes 3 de agosto 2026

Actualizado: 3 de ago, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 3 de agosto de 2026:
- Ana María Vesga, ministra de Salud designada, habló sobre su nombramiento y los retos que asumirá al frente de la cartera.
- Pedro Carvajal, presidente de la junta directiva de Propal, se refirió sobre el cierre de operaciones de la planta industrial de la compañía en Guachené, Cauca.
- Lucy García, gobernadora de Sucre, abordó sobre la inauguración del aeropuerto de Tolú y los hechos que marcaron la jornada.
- Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, se pronunció sobre las reuniones que sostuvo con la congresista Gloria Arizabaleta.
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