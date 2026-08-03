¿Qué hay detrás del cierre de la planta de Propal en Guachené? Mañanas Blu, lunes 3 de agosto 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 3 de agosto de 2026:



Ana María Vesga, ministra de Salud designada , habló sobre su nombramiento y los retos que asumirá al frente de la cartera.

, habló sobre su nombramiento y los retos que asumirá al frente de la cartera. Pedro Carvajal, presidente de la junta directiva de Propal, se refirió sobre el cierre de operaciones de la planta industrial de la compañía en Guachené, Cauca.

Lucy García, gobernadora de Sucre , abordó sobre la inauguración del aeropuerto de Tolú y los hechos que marcaron la jornada.

, abordó sobre la inauguración del aeropuerto de Tolú y los hechos que marcaron la jornada. Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, se pronunció sobre las reuniones que sostuvo con la congresista Gloria Arizabaleta.

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