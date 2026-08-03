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¿Qué hay detrás del cierre de la planta de Propal en Guachené? Mañanas Blu, lunes 3 de agosto 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 3 de agosto de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 3 de agosto de 2026:

  • Ana María Vesga, ministra de Salud designada, habló sobre su nombramiento y los retos que asumirá al frente de la cartera.
  • Pedro Carvajal, presidente de la junta directiva de Propal, se refirió sobre el cierre de operaciones de la planta industrial de la compañía en Guachené, Cauca.
  • Lucy García, gobernadora de Sucre, abordó sobre la inauguración del aeropuerto de Tolú y los hechos que marcaron la jornada.
  • Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, se pronunció sobre las reuniones que sostuvo con la congresista Gloria Arizabaleta.

Escuche el programa completo aquí:

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