¿Qué pasará con Presto tras su compra por Nutresa?: Mañanas Blu, 23 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 23 de octubre de 2026:



Héctor Vizcaíno, alcalde de Villanueva, Casanare, informó que tres trabajadores resultaron heridos, aunque sin gravedad, tras la explosión de un vehículo en el peaje de San Pedro, en la vía entre Villanueva y Monterrey . Explicó que las cámaras muestran a una persona abandonando el carro y huyendo en una motocicleta conducida por un segundo individuo, mientras las autoridades investigan el tipo de explosivo utilizado y quién estaría detrás del ataque.

. Explicó que las cámaras muestran a una persona abandonando el carro y huyendo en una motocicleta conducida por un segundo individuo, mientras las autoridades investigan el tipo de explosivo utilizado y quién estaría detrás del ataque. Carlos Roberto Solórzano, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, explicó que la Sala Penal tiene varias preocupaciones frente al estatuto antiterrorista y advirtió sobre posibles problemas de constitucionalidad. Cuestionó que se puedan imponer medidas individuales a partir de un registro administrativo sin los mismos elementos probatorios exigidos en un proceso penal y sostuvo que conductas como desarmar a un integrante de la fuerza pública no deberían ser tipificadas como secuestro.

y advirtió sobre posibles problemas de constitucionalidad. Cuestionó que se puedan imponer medidas individuales a partir de un registro administrativo sin los mismos elementos probatorios exigidos en un proceso penal y sostuvo que conductas como desarmar a un integrante de la fuerza pública no deberían ser tipificadas como secuestro. Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor del Grupo Nutresa, confirmó que la compañía mantendrá a Presto como una marca independiente y no la fusionará con El Corral tras su adquisición . La operación permitirá conservar cerca de 700 empleos y 84 puntos de venta, mientras Nutresa prepara un plan para fortalecer, remodelar y expandir la cadena sin eliminar los productos que tradicionalmente la han identificado.

. La operación permitirá conservar cerca de 700 empleos y 84 puntos de venta, mientras Nutresa prepara un plan para fortalecer, remodelar y expandir la cadena sin eliminar los productos que tradicionalmente la han identificado. Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, destacó el inicio de las inversiones del Fondo Milagro para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto y señaló que la ciudad busca aprovechar el proceso para modernizarse, en lugar de simplemente reconstruir lo que existía. Pereira presentó al Gobierno un plan de acción por cerca de 13 billones de pesos, cuya ejecución podría extenderse entre cinco y seis años, mientras avanzan ayudas inmediatas a comerciantes, vendedores informales y familias damnificadas.

y señaló que la ciudad busca aprovechar el proceso para modernizarse, en lugar de simplemente reconstruir lo que existía. Pereira presentó al Gobierno un plan de acción por cerca de 13 billones de pesos, cuya ejecución podría extenderse entre cinco y seis años, mientras avanzan ayudas inmediatas a comerciantes, vendedores informales y familias damnificadas. John Maya, gerente de EPM, advirtió que Afinia necesita alrededor de 800.000 millones de pesos para terminar el año y que antes de diciembre debe existir una solución estructural para el mercado eléctrico del Caribe . Señaló que EPM giró 1,5 billones de pesos durante el último año para sostener a Afinia y fue enfático en que, si no existe una solución de fondo, la empresa no puede continuar asumiendo ese nivel de pérdidas.

. Señaló que EPM giró 1,5 billones de pesos durante el último año para sostener a Afinia y fue enfático en que, si no existe una solución de fondo, la empresa no puede continuar asumiendo ese nivel de pérdidas. André Kaysel Velasco, docente de la Universidad Estatal de Campinas, explicó que la segunda vuelta presidencial en Brasil llega prácticamente empatada , con una ventaja promedio inferior a un punto para Flávio Bolsonaro en las encuestas. Señaló que los abstencionistas y los pocos indecisos que permanecen serán decisivos y destacó la importancia del último debate presidencial ante una elección tan cerrada.

, con una ventaja promedio inferior a un punto para Flávio Bolsonaro en las encuestas. Señaló que los abstencionistas y los pocos indecisos que permanecen serán decisivos y destacó la importancia del último debate presidencial ante una elección tan cerrada. Roberto Moreno, presidente de Amarilo, aseguró que el mercado de vivienda está cambiando por las nuevas estructuras familiares, el envejecimiento de la población y las dificultades económicas para comprar casa . Explicó que las viviendas tienden a reducir sus áreas privadas y ampliar zonas comunes como coworking, gimnasios y espacios verdes, mientras destacó la necesidad de habilitar más suelo y desarrollar ciudades de 15 minutos; además, anunció que Amarilo aportará recursos para ayudar en la planeación de la reconstrucción de Pereira.

. Explicó que las viviendas tienden a reducir sus áreas privadas y ampliar zonas comunes como coworking, gimnasios y espacios verdes, mientras destacó la necesidad de habilitar más suelo y desarrollar ciudades de 15 minutos; además, anunció que Amarilo aportará recursos para ayudar en la planeación de la reconstrucción de Pereira. Daniel García, director del IDRD, confirmó la apertura de un proceso administrativo sancionatorio contra Sencia por la indisponibilidad de El Campín para el partido entre Millonarios y Once Caldas, que podría derivar en una multa cercana a 10 millones de pesos diarios. Señaló que la gramilla está actualmente en condiciones aceptables y reveló que el IDRD recomendó al concesionario no realizar dos conciertos previstos para noviembre con el fin de priorizar el fútbol y proteger el campo de juego.

Escuche el programa completo aquí: