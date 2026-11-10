¿Qué sectores quedarían más golpeados por la ley de ajuste?: Mañanas Blu, 10 de noviembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 10 de noviembre de 2026:



Alejandro Eder, alcalde de Cali, aseguró que la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto del 10 de agosto será un proceso que puede tomar hasta cuatro años . Señaló que la prioridad son unas 700 familias que perdieron completamente sus viviendas y que ya se preparan las primeras bonificaciones de 50 millones de pesos para facilitar la compra de nuevos hogares; además, indicó que 85 estructuras están identificadas para demolición, una cifra que podría aumentar hasta entre 100 y 120.

. Señaló que la prioridad son unas 700 familias que perdieron completamente sus viviendas y que ya se preparan las primeras bonificaciones de 50 millones de pesos para facilitar la compra de nuevos hogares; además, indicó que 85 estructuras están identificadas para demolición, una cifra que podría aumentar hasta entre 100 y 120. Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda, pidió mayor celeridad en la ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción tres meses después del terremoto . Informó que más de 110 edificaciones han sido demolidas y otras 70 permanecen pendientes, mientras continúa la evaluación de varias estructuras; además, señaló que ya se entregaron 13.000 millones de pesos en subsidios, se prepara un segundo giro cercano a 17.000 millones y todavía están pendientes unos 70.000 millones anunciados para los damnificados.

. Informó que más de 110 edificaciones han sido demolidas y otras 70 permanecen pendientes, mientras continúa la evaluación de varias estructuras; además, señaló que ya se entregaron 13.000 millones de pesos en subsidios, se prepara un segundo giro cercano a 17.000 millones y todavía están pendientes unos 70.000 millones anunciados para los damnificados. Álvaro Monedero, senador del Partido Liberal, explicó que su colectividad trabaja en una propuesta alternativa a la Ley de Rescate Fiscal y manifestó reparos frente al IVA sobre productos de la canasta familiar, maquinaria, fertilizantes y otros insumos agropecuarios. Señaló, sin embargo, que están dispuestos a estudiar impuestos para las compras internacionales inferiores a 200 dólares y los vehículos híbridos y eléctricos, y propuso que en las apuestas en línea el IVA se cobre sobre la utilidad de las empresas y no sobre todo el dinero apostado por los usuarios.

y manifestó reparos frente al IVA sobre productos de la canasta familiar, maquinaria, fertilizantes y otros insumos agropecuarios. Señaló, sin embargo, que están dispuestos a estudiar impuestos para las compras internacionales inferiores a 200 dólares y los vehículos híbridos y eléctricos, y propuso que en las apuestas en línea el IVA se cobre sobre la utilidad de las empresas y no sobre todo el dinero apostado por los usuarios. Paola Franchi, jefa de Protección de la Niñez de UNICEF en Colombia, alertó sobre el reclutamiento de niños de apenas 10 y 11 años por grupos armados y señaló que esta problemática afecta de manera desproporcionada a menores indígenas y afrocolombianos, así como a las niñas. Mencionó entre los grupos con casos verificados a las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, y afirmó que la prevención requiere fortalecer la presencia institucional, las escuelas, las oportunidades para las familias y los programas en los territorios más afectados.

y señaló que esta problemática afecta de manera desproporcionada a menores indígenas y afrocolombianos, así como a las niñas. Mencionó entre los grupos con casos verificados a las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, y afirmó que la prevención requiere fortalecer la presencia institucional, las escuelas, las oportunidades para las familias y los programas en los territorios más afectados. Ilsa Córdoba, atleta colombiana de 17 años, celebró la medalla de oro conseguida en lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Senegal, tras alcanzar una marca de 57 metros en su cuarto intento . La deportista contó que entrena en Currulao, Urabá antioqueño, en una cancha de sóftbol y con recursos limitados, y relató que comenzó en el atletismo a los 11 años antes de descubrir su talento para la jabalina.

. La deportista contó que entrena en Currulao, Urabá antioqueño, en una cancha de sóftbol y con recursos limitados, y relató que comenzó en el atletismo a los 11 años antes de descubrir su talento para la jabalina. Álvaro Palacio, gerente de Asohofrucol, advirtió que la Ley de Rescate Fiscal podría aumentar los precios de cerca de 130 productos entre frutas y hortalizas si se aplica un IVA del 19 %. Puso como ejemplo el tomate, cuya compra por 10.000 pesos podría acercarse a los 12.000 pesos, y sostuvo que el incremento de los costos de insumos y asistencia técnica también podría reducir la producción; el gremio anunció que enviará sus preocupaciones al Gobierno y al Congreso.

Puso como ejemplo el tomate, cuya compra por 10.000 pesos podría acercarse a los 12.000 pesos, y sostuvo que el incremento de los costos de insumos y asistencia técnica también podría reducir la producción; el gremio anunció que enviará sus preocupaciones al Gobierno y al Congreso. Jorge Ricardo León, director general de la Clínica Foscal, advirtió que la institución enfrenta una cartera cercana a los 600.000 millones de pesos y que, si no mejora el flujo de recursos de la Nueva EPS y del fondo del magisterio, podrían comenzar a cerrar servicios y reducir la atención. Señaló que actualmente tienen 657 pacientes hospitalizados, realizan unas 2.300 cirugías al mes y atienden cerca de 300 urgencias diarias, mientras sus ingresos mensuales están entre 20.000 y 25.000 millones de pesos por debajo de lo necesario para sostener la operación.

y que, si no mejora el flujo de recursos de la Nueva EPS y del fondo del magisterio, podrían comenzar a cerrar servicios y reducir la atención. Señaló que actualmente tienen 657 pacientes hospitalizados, realizan unas 2.300 cirugías al mes y atienden cerca de 300 urgencias diarias, mientras sus ingresos mensuales están entre 20.000 y 25.000 millones de pesos por debajo de lo necesario para sostener la operación. Leo Espinosa, chef y empresaria colombiana, advirtió que nuevos impuestos incluidos en la Ley de Ajuste Fiscal podrían profundizar las dificultades económicas del sector gastronómico, que ya enfrenta mayores costos de alimentos, nómina y operación. Cuestionó especialmente el incremento de impuestos relacionados con el vino, al considerar que podría reducir todavía más las ventas formales y favorecer el contrabando, y pidió revisar el impuesto al consumo; aseguró que los clientes continúan asistiendo a restaurantes, pero han reducido considerablemente lo que consumen.

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