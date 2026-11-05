Quiebra de Ueno Bank sacude a Paraguay: Mañanas Blu, 5 de noviembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 5 de noviembre de 2026:



Nicolás Beltrán, secretario general de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo, advirtió que las fallas registradas en El Dorado no son un problema aislado y aseguró que también se han presentado inconvenientes de comunicaciones en Rionegro y Cali . Explicó que ante la pérdida de visualización de los radares los controladores tuvieron que reducir el número de aeronaves atendidas y trabajar con procedimientos de contingencia similares a los utilizados hace dos décadas; además, señaló que los equipos de visualización instalados en Bogotá tienen alrededor de 14 años y requieren una actualización.

. Explicó que ante la pérdida de visualización de los radares los controladores tuvieron que reducir el número de aeronaves atendidas y trabajar con procedimientos de contingencia similares a los utilizados hace dos décadas; además, señaló que los equipos de visualización instalados en Bogotá tienen alrededor de 14 años y requieren una actualización. Juan Francisco García, coordinador de la ONG FundaRedes en Apure, Venezuela, aseguró que el bombardeo contra un campamento del ELN confirma las denuncias que la organización ha realizado durante años sobre la presencia de grupos armados colombianos en territorio venezolano . Según la información recopilada por la organización, en la operación habrían muerto 23 integrantes del ELN y se habrían utilizado drones estadounidenses; García agregó que el Ejército venezolano ingresó posteriormente a la zona y señaló que en Apure han documentado más de 60 pistas relacionadas con actividades de narcotráfico.

. Según la información recopilada por la organización, en la operación habrían muerto 23 integrantes del ELN y se habrían utilizado drones estadounidenses; García agregó que el Ejército venezolano ingresó posteriormente a la zona y señaló que en Apure han documentado más de 60 pistas relacionadas con actividades de narcotráfico. Cever Martínez, ciudadano paraguayo afectado por la crisis de Ueno Bank, contó que tenía cerca de 2.000 dólares en la entidad y que se enteró de la intervención al intentar ingresar a la aplicación para pagar sus obligaciones . Participó en las manifestaciones frente al Congreso de Paraguay y expresó su expectativa de recuperar sus recursos mediante el fondo de garantía de depósitos, mientras advirtió sobre la incertidumbre que la crisis bancaria ha generado entre los ciudadanos.

. Participó en las manifestaciones frente al Congreso de Paraguay y expresó su expectativa de recuperar sus recursos mediante el fondo de garantía de depósitos, mientras advirtió sobre la incertidumbre que la crisis bancaria ha generado entre los ciudadanos. Salyn Buzarquis, senador en Paraguay, aseguró que el juicio político contra el presidente Santiago Peña avanzaba en el Congreso y señaló que, según su denuncia, cerca de 1.000 millones de dólares de recursos públicos habrían sido depositados en Ueno Bank . También afirmó que Peña había sido accionista de la entidad antes de llegar a la Presidencia y explicó que, si prosperaba su salida, el vicepresidente asumiría el cargo de acuerdo con la línea sucesoria establecida en la Constitución paraguaya.

. También afirmó que Peña había sido accionista de la entidad antes de llegar a la Presidencia y explicó que, si prosperaba su salida, el vicepresidente asumiría el cargo de acuerdo con la línea sucesoria establecida en la Constitución paraguaya. Alejandro Eder, alcalde de Cali, informó que la operación IRON 2.0 dejó 101 personas capturadas, de las cuales 95 tenían orden judicial y seis fueron detenidas en flagrancia. Señaló que el operativo estuvo dirigido contra estructuras dedicadas al homicidio, microtráfico y hurto y aseguró que, después de la primera fase de IRON, los delitos de alto impacto disminuyeron un 43 % durante octubre en la ciudad; entre los capturados también estarían dos presuntos responsables del feminicidio de María Camila Potosí.

Señaló que el operativo estuvo dirigido contra estructuras dedicadas al homicidio, microtráfico y hurto y aseguró que, después de la primera fase de IRON, los delitos de alto impacto disminuyeron un 43 % durante octubre en la ciudad; entre los capturados también estarían dos presuntos responsables del feminicidio de María Camila Potosí. Bernardo Pantoja, coronel retirado y padre de la subteniente María Camila Pantoja, pidió respeto por la vida de su hija y su pronta liberación después de que fuera secuestrada en Saravena, Arauca . Explicó que la oficial tiene 25 años, llevaba aproximadamente un año trabajando en la zona y no había manifestado amenazas previas contra su seguridad; la familia permanece a la espera de información oficial sobre su ubicación.

. Explicó que la oficial tiene 25 años, llevaba aproximadamente un año trabajando en la zona y no había manifestado amenazas previas contra su seguridad; la familia permanece a la espera de información oficial sobre su ubicación. Renson Martínez, gobernador de Arauca, informó que la Fuerza Pública desplegó un dispositivo de seguridad alrededor de Saravena para impedir que la subteniente María Camila Pantoja sea trasladada hacia Venezuela, cuya frontera se encuentra a unos 15 o 20 minutos del municipio . Anunció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita localizarla y señaló que los datos de inteligencia apuntan al Frente de Guerra Oriental del ELN, estructura encabezada por alias 'Pablito', como responsable del secuestro.

. Anunció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita localizarla y señaló que los datos de inteligencia apuntan al Frente de Guerra Oriental del ELN, estructura encabezada por alias 'Pablito', como responsable del secuestro. Samuel Acosta, periodista económico de Radio Monumental en Paraguay, informó que Santiago Peña presentó formalmente su renuncia a la Presidencia en medio de la crisis provocada por la intervención de Ueno Bank , aunque sectores del Congreso buscaban continuar con el juicio político para evitar que conservara los beneficios de un senador vitalicio. Explicó que más de 1,9 millones de personas quedaron inicialmente con sus cuentas bloqueadas y que el fondo de garantía cubre depósitos hasta por unos 40.000 dólares; además, señaló que 27 directivos y ejecutivos de la entidad habían sido procesados y ocho de sus principales responsables enviados a prisión preventiva.

, aunque sectores del Congreso buscaban continuar con el juicio político para evitar que conservara los beneficios de un senador vitalicio. Explicó que más de 1,9 millones de personas quedaron inicialmente con sus cuentas bloqueadas y que el fondo de garantía cubre depósitos hasta por unos 40.000 dólares; además, señaló que 27 directivos y ejecutivos de la entidad habían sido procesados y ocho de sus principales responsables enviados a prisión preventiva. Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, explicó que los cambios al Plan de Ordenamiento Territorial no prohíben las viviendas turísticas, pero restringen su funcionamiento a zonas clasificadas como de media o alta mixtura. Indicó que sectores como Manila, Astorga y el Parque Lleras podrán tener este tipo de alojamientos, mientras las zonas residenciales de baja mixtura quedarán protegidas; además, aseguró que el nuevo POT busca impulsar la construcción de vivienda tradicional para enfrentar el déficit habitacional y los altos precios de los arriendos.

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