Se agudiza tensión en relaciones diplomáticas con Ecuador: Mañanas Blu, miércoles, 18 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 18 de marzo de 2026:



Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño , habló sobre el hallazgo de un artefacto explosivo en la frontera con Ecuador.

, habló sobre el hallazgo de un artefacto explosivo en la frontera con Ecuador. Mónica Ulloa, procuradora delegada para la Salud , se refirió sobre la investigación de la Procuraduría General de la Nación que determinó que la muerte de Kevin Acosta ocurrió por negligencia de la Nueva EPS al no suministrarle el medicamento para la hemofilia.

, se refirió sobre la investigación de la Procuraduría General de la Nación que determinó que la muerte de Kevin Acosta ocurrió por negligencia de la Nueva EPS al no suministrarle el medicamento para la hemofilia. José Camilo Manzur, presidente de Asocodis , habló sobre la crisis energética en Colombia y la estabilidad del suministro de energía eléctrica y gas natural.

, habló sobre la crisis energética en Colombia y la estabilidad del suministro de energía eléctrica y gas natural. El doctor Jorge Marín, presidente de la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana, se refirió a la alerta del Ministerio de Salud ante el aumento de intoxicaciones con acetaminofén en adolescentes, vinculadas a peligrosos desafíos en redes sociales.

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