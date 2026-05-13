Sigue la tensión entre el presidente Petro y las altas cortes: Mañanas Blu, miércoles, 13 mayo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 13 de mayo de 2026:



Andrés Velasco, presidente de Asofondos , habló sobre los ataques del presidente Gustavo Petro al Consejo de Estado.

, habló sobre los ataques del presidente Gustavo Petro al Consejo de Estado. Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, abordó sobre las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes.

Mauricio Gaona , se refirió sobre su nuevo libro “La Constitución soy yo”.

, se refirió sobre su nuevo libro “La Constitución soy yo”. Daniel Quintero, superintendente de Salud, habló sobre la solicitud de renuncia a todos los agentes interventores de las EPS que actualmente se encuentran bajo administración estatal.

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