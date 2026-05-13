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Sigue la tensión entre el presidente Petro y las altas cortes: Mañanas Blu, miércoles, 13 mayo 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 13 de mayo de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de may, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 13 de mayo de 2026:

  • Andrés Velasco, presidente de Asofondos, habló sobre los ataques del presidente Gustavo Petro al Consejo de Estado.
  • Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, abordó sobre las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes.
  • Mauricio Gaona, se refirió sobre su nuevo libro “La Constitución soy yo”.
  • Daniel Quintero, superintendente de Salud, habló sobre la solicitud de renuncia a todos los agentes interventores de las EPS que actualmente se encuentran bajo administración estatal.

Escuche el programa completo aquí:

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