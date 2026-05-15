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Sigue la tensión por traslado de recursos a Colpensiones: Mañanas Blu, viernes, 15 mayo 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 15 de mayo de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de may, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 15 de mayo de 2026:

  • El general César Suárez, comandante de la Novena Brigada del Ejército, habló de los combates en límites entre Huila y Cauca que dejaron seis disidentes muertos.
  • El ministro de Hacienda, Germán Ávila, abordó de la suspensión del traslado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones.
  • La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, se refirió de la llegada del fenómeno de El Niño a Colombia.
  • La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, habló de la propuesta de la Corte Suprema de Justicia que quitaría a la ANT facultad para adjudicar baldíos.

Escuche el programa completo aquí:

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