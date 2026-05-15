Sigue la tensión por traslado de recursos a Colpensiones: Mañanas Blu, viernes, 15 mayo 2026

Actualizado: 15 de may, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 15 de mayo de 2026:
- El general César Suárez, comandante de la Novena Brigada del Ejército, habló de los combates en límites entre Huila y Cauca que dejaron seis disidentes muertos.
- El ministro de Hacienda, Germán Ávila, abordó de la suspensión del traslado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones.
- La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, se refirió de la llegada del fenómeno de El Niño a Colombia.
- La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, habló de la propuesta de la Corte Suprema de Justicia que quitaría a la ANT facultad para adjudicar baldíos.
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