Terremoto de 7.4 sacudió a Colombia esta mañana: Mañanas Blu, lunes 10 de agosto 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 10 de agosto de 2026:



La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés , habló en vivo sobre la ofensiva contra las disidencias de las Farc en el departamento, tras la muerte de alias ‘El Ruso’ y la captura de alias ‘Bonito’.

, habló en vivo sobre la ofensiva contra las disidencias de las Farc en el departamento, tras la El coronel Styk Reyes, comandante del Gaula Militar , habló sobre la captura de alias 'Bonito' , integrante de las disidencias de las Farc y segundo cabecilla de los 'Comandos de Frontera' .

, habló sobre la , integrante de las disidencias de las Farc y segundo cabecilla de los 'Comandos de Frontera' . El coronel Raúl Pérez , comandante de la Policía del Cesar, se refirió al ataque terrorista y asesinato de un miembro de la Fuerza Pública en Curumaní en medio de un ataque con drones y explosivos.

, comandante de la Policía del Cesar, se refirió al en medio de un ataque con drones y explosivos. Un fuerte terremoto de 7.4 con epicentro en San José del Palmar, generó múltiples daños estrcuturales, edificios colapsados y víctimas mortales en el país.

con epicentro en San José del Palmar, generó múltiples en el país. Los alcaldes Federico Gutiérrez , de Medellín; Carlos Fernando Galán , de Bogotá; Alejandro Eder , de Cali, y Jorge Rojas , de Manizales, hablaron y entregaron un primer balance con respecto a los daños en sus respectivas ciudades .

, de Medellín; , de Bogotá; , de Cali, y , de Manizales, hablaron y entregaron un . El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, entregó en vivo uno de los primeros balances desde Pereira tras el terremoto, donde reportó graves afectaciones en edificaciones, personas heridas y dificultades de comunicación.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que cancela toda su agenda programada para hoy para enfocarse exclusivamente en atender la tragedia que hoy azota a Colombia y activa Comité Nacional para el Manejo de Desastres.

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