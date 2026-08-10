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Terremoto de 7.4 sacudió a Colombia esta mañana: Mañanas Blu, lunes 10 de agosto 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 6 de agosto de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 10 de agosto de 2026:

  • La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, habló en vivo sobre la ofensiva contra las disidencias de las Farc en el departamento, tras la muerte de alias ‘El Ruso’ y la captura de alias ‘Bonito’.
  • El coronel Styk Reyes, comandante del Gaula Militar, habló sobre la captura de alias 'Bonito', integrante de las disidencias de las Farc y segundo cabecilla de los 'Comandos de Frontera' .
  • El coronel Raúl Pérez, comandante de la Policía del Cesar, se refirió al ataque terrorista y asesinato de un miembro de la Fuerza Pública en Curumaní en medio de un ataque con drones y explosivos.
  • Un fuerte terremoto de 7.4 con epicentro en San José del Palmar, generó múltiples daños estrcuturales, edificios colapsados y víctimas mortales en el país.
  • Los alcaldes Federico Gutiérrez, de Medellín; Carlos Fernando Galán, de Bogotá; Alejandro Eder, de Cali, y Jorge Rojas, de Manizales, hablaron y entregaron un primer balance con respecto a los daños en sus respectivas ciudades.
  • El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, entregó en vivo uno de los primeros balances desde Pereira tras el terremoto, donde reportó graves afectaciones en edificaciones, personas heridas y dificultades de comunicación.
  • El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que cancela toda su agenda programada para hoy para enfocarse exclusivamente en atender la tragedia que hoy azota a Colombia y activa Comité Nacional para el Manejo de Desastres.

Escuche el programa completo aquí:

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