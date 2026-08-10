Terremoto de 7.4 sacudió a Colombia esta mañana: Mañanas Blu, lunes 10 de agosto 2026

Actualizado: 10 de ago, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 10 de agosto de 2026:
- La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, habló en vivo sobre la ofensiva contra las disidencias de las Farc en el departamento, tras la muerte de alias ‘El Ruso’ y la captura de alias ‘Bonito’.
- El coronel Styk Reyes, comandante del Gaula Militar, habló sobre la captura de alias 'Bonito', integrante de las disidencias de las Farc y segundo cabecilla de los 'Comandos de Frontera' .
- El coronel Raúl Pérez, comandante de la Policía del Cesar, se refirió al ataque terrorista y asesinato de un miembro de la Fuerza Pública en Curumaní en medio de un ataque con drones y explosivos.
- Un fuerte terremoto de 7.4 con epicentro en San José del Palmar, generó múltiples daños estrcuturales, edificios colapsados y víctimas mortales en el país.
- Los alcaldes Federico Gutiérrez, de Medellín; Carlos Fernando Galán, de Bogotá; Alejandro Eder, de Cali, y Jorge Rojas, de Manizales, hablaron y entregaron un primer balance con respecto a los daños en sus respectivas ciudades.
- El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, entregó en vivo uno de los primeros balances desde Pereira tras el terremoto, donde reportó graves afectaciones en edificaciones, personas heridas y dificultades de comunicación.
- El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que cancela toda su agenda programada para hoy para enfocarse exclusivamente en atender la tragedia que hoy azota a Colombia y activa Comité Nacional para el Manejo de Desastres.
Escuche el programa completo aquí: