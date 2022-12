Amplían a 26 departamentos medidas para sancionar a quienes desperdicien agua

La Comisión Reguladora de Agua extendió a 26 departamentos la medida de sanción a las personas que desperdicien agua en el país ante el recrudecimiento de la temporada de sequía.



En este caso los departamentos incluidos en la medida son Antioquia, Arauca, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vichada y Bogotá.



Entre tanto Amazonas, Caquetá, Chocó, Guainía, Putumayo y Vaupés quedaron por fuera de esta medida.



Julio César Aguilera Wilches, director ejecutivo de la Comisión, explicó que en todo caso serán las empresas que prestan el servicio las encargadas de determinar si aplica o no la sanción.



“Si bien se incluye en la medida a Bogotá y a 26 departamentos del país serán, en cada caso, las empresas prestadoras del servicio de acueducto quienes determinen si la medida les aplica o no, una vez constaten los caudales de sus fuentes de agua, los cuales están determinados en la Resolución”, agregó Wilches.





Encuentre en este audio más información sobre:



- Algunas de las empresas cobijadas por la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio por presunta cartelización empresarial, denuncian violación al debido proceso e irregularidades en las investigaciones por el llamado "cartel del azúcar".



- Blu Radio le hacemos seguimiento a la denuncia en la clínica de maternidad Veraguas en Bogotá donde mujeres en estado de embarazo deben subir 4 pisos para ser atendidas. Las autoridades de salud anunciaron una inspección.



- La empresa Damaso, contratista de la Gran Colombia Gold, reconsideró la decisión de entregar la operación de dos minas de oro en el municipio de Segovia, Antioquia, y de dejar a 1.600 trabajadores cesantes. Los trabajos se reinician este jueves.



- La precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos Hillary Clinton dijo estar en contra del Acuerdo comercial del Pacífico alcanzado por Barack Obama, lo que la aleja de las políticas del mandatario estadounidense.



- El Pibe Valderrama aseguró que Edwin Cardona debe ser titular de la Selección Colombia este jueves ante Perú.



- La Secretaria de Educación de Bogotá adelanta un convenio para que en los colegios del Distrito los estudiantes puedan avanzar en estudios universitarios mientras terminan su bachillerato.



- Fue desmantelada en Soacha una banda dedicada al microtráfico conocida como “Los galleros”, 14 personas fueron capturadas.