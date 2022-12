Autoridades responden por construcción de edificios junto al Humedal La Conejera

A través de Blu Verde, el líder comunitario Alexander Bustos realizó el pasado miércoles una denuncia sobre la construcción del proyecto Urbanización Fontanar del Río , que se está realizando junto al Humedal La Conejera.

Publicidad

Para aclarar las quejas respecto al proyecto que desarrolla la constructora Área Cuadrada y Constructores, Claudia Niño, abogada de la Curaduría Urbana número 3, dijo en Blu Verde que la responsabilidad de la entidad esta en "verificar el cumplimiento de los requisitos los cuales son otorgados por muchas entidades, entre ellas el Acueducto, la Secretaria de Medio Ambiente y el Fopae”.

Asimismo, Niño aseguró que "según lo señalado en los planos urbanísticos, la etapa 8 aprobada no se encuentra en la zona del humedal ni en la zona de manejo de preservación ambiental. Colinda con esta área pero está precisamente por fuera”.

Publicidad

Las quejas ante la Alcaldía Local de Suba

Publicidad

Ante la evidente fragilidad del humedal en su capacidad para absorber agua y el impacto ambiental que puede generar la construcción, la comunidad ha realizado varias quejas en la Alcaldía Local de Suba. Ante las inquietudes Luis Alberto Laverde, de la Secretaría de Ambiente del Distrito, explicó que “la entidad verifica en campo los límites del humedal para asegurar que el proyecto se construya efectivamente fuera de la zona de la reserva y que la construcción genere los mínimos impactos”.

Ante la contradicción de la inversión que hace el Distrito para la recuperación de humedales, cercana a los 60 mil millones de pesos, con la licencia para construir cerca de los humedales, Laverde afirmó que “la zona donde se va a desarrollar el proyecto es de carácter privado, está colindando con el humedal y eso no implica que no se pueda otorgar la licencia puesto que no se está invadiendo. Asimismo se hará seguimiento constante”.