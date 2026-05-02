La Corporación Autónoma Regional suspendió las actividades de una compostera ubicada en la vereda Fute, del municipio de Bojacá, Cundinamarca, luego de recibir una denuncia de la comunidad.

Según la queja, al lugar estaban llegando muchas volquetas a descargar materiales desconocidos. Por eso, un equipo de la CAR visitó la zona y comprobó que efectivamente los vehículos ingresaban y dejaban lodo, del cual se tomaron muestras para analizarlos.

La directora regional Sabana Occidente de la CAR, Camila Cortés Acosta, explicó que estas decisiones son temporales y buscan evitar daños al medio ambiente mientras se revisa la situación.

CAR suspende compostera en Bojacá por líquidos contaminantes y falta de permisos

“Se descubrió un vertimiento en flagrancia que, como resultado de una actividad de compostaje, se disponía directamente a una fuente hídrica de origen natural identificada por la Corporación. Esto fue con ocasión de un proceso de compostaje que, en el mismo sentido, también se puso una medida preventiva de esta actividad de recepción de lodo de una empresa del Distrito de Bogotá”, indicó Cortés.



Durante la inspección, los encargados del sitio no pudieron mostrar permisos ni documentos que demostraran que estaban cumpliendo las normas ambientales. Por esta razón, la CAR ordenó detener de inmediato la recepción de esos residuos.

CAR suspende compostera en Bojacá por líquidos contaminantes y falta de permisos

Además, los funcionarios encontraron que de la planta estaban saliendo líquidos contaminantes que podrían estar llegando a una fuente de agua cercana. Esto llevó a una segunda medida: suspender también la disposición de residuos en el lugar.

La CAR continuará vigilando el caso para verificar que se tomen las medidas necesarias y se cumpla la ley.