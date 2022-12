¿Cuál es impacto real sobre el ambiente de La Colosa? Primer gran debate

importante de Colombia y que ha generado una gran polémica por las consecuencias ambientales que podría traer para la zona.

Publicidad

En el debate participaron Jorge Enrique Cardozo, director de Cortolima; Carlos Hernando Enciso, presidente de asuntos corporativos de la empresa Anglo Gold Ashanti; Andrea González, directora ambiental de esta empresa; Mauricio Cabrera, subdirector del Ideam y Eduardo Chaparro, director de la Cámara de Asomineros de la Andi.

Para Carlos Hernando Enciso, de Anglo Gold Ashanti, el proyecto en este momento se encuentra en etapa de exploración y lo que se busca es evaluar los impactos que se podrían presentar. “Estamos en la etapa de estudios para determinar la viabilidad del proyecto. Estamos a tres años de los estudios y de presentarlos a las autoridades para poder llevar el proyecto adelante o no”, dijo.

Publicidad

Agregó que no debe quedar duda que La Colosa “deber ser totalmente sostenible, desde el ámbito ambiental, desde el ámbito social y desde el ámbito económico”.

“Si no se cumplen estos tres aspectos, el proyecto no debe desarrollarse”, enfatizó.

Publicidad

Por su parte, Jorge Enrique Cardozo, director de Cortolima, dijo que el principal problema de esta explotación, considerada una de las más grandes del mundo, es que está ubicada en la mitad de la reserva forestal central. “Ese sitio es cabecera mayor del río Coello, del cual hace parte el río Combeima. Es un ecosistema estratégico que contiene bosques de niebla especialísimos porque tienen unas condiciones de suelo especiales y una riqueza de fauna y flora ejemplar. Ahí en esa zona se capta el agua proveniente del deshielo del Nevado del Tolima y es un regulador que garantiza caudales en diferentes épocas del año”, aseguró el funcionario.

Mauricio Cabrera, geólogo y subdirector del Ideam, indicó que sin lugar a dudas el proyecto tendrá una repercusión negativa en el medio ambiente, sobre todo por el uso de los recursos hídricos. También dijo que el tema del abandono minero, es otro problema que debe ser puesto en consideración, así como la remoción de tierra para buscar oro.

Publicidad

Para Eduardo Chaparro, director de la Cámara de Asomineros de la Andi, “aquí se está fusilando antes de que el proyecto se ejecute”.

Publicidad

“Una cosa es que yo esté buscando un apartamento, una casa para habitar entre la calle 1 y la calle 20 y entre la carrera 1 y la carrera 20 y otra cosa es que en la manzana de la calle 9 y la calle 10 pueda encontrar el apartamento que busco. Ahí voy a vivir, pero no significa que no haya buscado en esa área”, ejemplificó al recordar que esa es la labor de un geólogo: explorar para delimitar un blanco de exploración.

Aclaró que decir que 24 mil hectáreas es el área de títulos que se va a explotar desinforma y no permite una precisión absoluta y clara sobre el lugar de explotación.

Publicidad

Finalmente, Andrea González, directora ambiental de Anglo Gold Ashant, negó que no sea cierto que la compañía no haya pedido permisos de aprovechamiento forestal a la Corporación Autónoma del Tolima. “Se solicitaron cuatro concesiones de aguas, dos traspasos y dos nuevas para uso minero y se solicitó un permiso de aprovechamiento forestal. Sobre este último la corporación evidenció que estábamos en una zona de aprovechamiento forestal y solicitó un concepto al Ministerio. Nosotros no hicimos ningún aprovechamiento forestal”, dijo.

Publicidad

Agregó que se deben aclarar los mecanismos para determinar los reales impactos en el medio ambiente de la actividad minera y que solo a través de estudios se deben determinar la viabilidad de los proyectos.