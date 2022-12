¡Indignante! Inescrupulosos pintan caparazones de tortugas para venderlas

La página 'No Como Animales' en Facebook denunció con un video de crueldad animal. En las imágenes se observa como inescrupulosos pintan caparazones de tortugas para venderlas ya sea como mascotas o alimento.

"Más víctimas del egoísmo y avaricia de los humanos. Cuando compras animales estas fomentando y financiando que gente sin escrúpulos, a la que sólo les mueve su afán de lucrarse y llenarse los bolsillos, hagan a atrocidades como esta, estás pagando para que animales inocentes sufran un terrible infierno.

Una vez más vemos cómo está gente sin ética, hace lo que sea con tal de ganar dinero a costa de infringir sufrimiento a los que no se pueden defender. No compres animales, ellos no son cosas, ni juguetitos, no son objetos a los que desechar cuando te aburras o porque no sabes cómo cuidarlos.

En las imágenes estas tortugas han sido pintadas, como si fueran un objeto decorativo. Tortugas muchas veces abandonadas a su suerte porque crecen y la gente no tiene ni idea de como cuidarlas. No compres animales no humanos", escribió la página.

Aún se desconoce en qué lugar fue grabado el video, pero la página invita a reflexionar sobre la protección de la fauna y denunciar este tipo de hechos que atentan contra las especies.

El video tiene más de 75 mil reproducciones y los usuarios indignados rechazan estos actos que atentan contra los animales.