La calidad del aire enfrenta a Daniel Quintero con autoridades ambientales

Mientras en el Valle de Aburrá se plantean las medidas para el retorno de los viajeros antes de la cuarentena nacional, las estaciones de medición de calidad del aire vuelven a reportar aumentos en la contaminación por material particulado 2.5.

Una situación que, por primera vez, develó las diferencias entre el alcalde de Medellín Daniel Quintero y el Siata y el Área Metropolitana, que son las encargadas de monitorear el aire y diseñar las medidas de choque.

Publicidad

Todo comenzó cuando el alcalde trinó este lunes, en su cuenta personal, una foto de la mayoría de las estaciones en naranja con el siguiente texto “La crisis ambiental a pesar de la cuarentena deja claro que el Área Metropolitana por años no ha reconocido causas reales de contaminación, ha sido simplista”.

La crisis ambiental a pesar de la cuarentena deja claro que el Área Metropolitana por años no ha reconocido causas reales de contaminación, ha sido simplista. Hay que aprovechar condiciones actuales para investigar a fondo y establecer medidas que permitan anticipar fenómenos. pic.twitter.com/HfWIqM7qlk — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 23, 2020

Según el mandatario, a pesar de que no hay carros particulares circulando por las principales vías de la ciudad y la región, aún se reportan altos niveles de contaminación, por lo que considera es necesario “investigar a fondo y establecer nuevas medidas”.

Estas palabras generaron un debate entre los ciudadanos sobre la pertinencia de mantener o no el pico y placa para los vehículos. Sin embargo, las respuestas más duras llegaron desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y uno de sus principales funcionarios.

Carlos Hoyos, es el director del Sistema de Alertas Tempranas, Siata, la red que monitorea, entre otros elementos la calidad del aire y los reportes de las 21 estaciones instaladas.

Publicidad

Él calificó como irrespetuosas las publicaciones de Quintero y le dijo que “que usted no entienda no quiere decir que todos los profesionales que trabajamos en esto no lo hagamos. Cuado (sic) usted quiera estoy dispuesto a explicarle.”.

Como usted trina irrespetuosamente de manera pública, asumo que yo también puedo contestarle publicamente? Alcalde, que usted no entienda no quiere decir que todos los profesionales que trabajamos en esto no lo hagamos. Cuado usted quiera estoy dispuesto a explicarle. — Carlos D. Hoyos (@cdhoyoso) March 23, 2020

Quien también respondió fue el Área Metropolitana, la cual detalló en varios trinos las causas del nuevo complejo panorama de la calidad del aire. En uno de ellos informó que “Es una sumatoria que en ningún momento debe invisibilizar nuestro aporte interno. Si bien los incendios han disminuído en número, aquellos localizados en el nordeste de Antioquia nos afectan significativamente.

Buenos días Alcalde. La calidad de aire se afecta por nuestras propias emisiones y por eventos externos. Ambos son importantes. Anoche los aportes externos asociados a incendios de cobertura vegetal en el nordeste del departamento fueron dominantes. — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) March 23, 2020

Publicidad

Asimismo, el director explicó que la “calidad de aire se afecta por nuestras propias emisiones y por eventos externos. No es blanco o negro: Ambos son importantes. Que tengamos, como anoche, aportes externos dominantes no elimina nuestro aporte interno, solo hace que el problema sea más difícil de gestionar”.