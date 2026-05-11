Atentado con motocicleta bomba en Argelia: 11 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 11 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 11 de mayo de 2026:
- El terrorismo vuelve a golpear el suroccidente del país: al menos tres personas resultaron heridas tras la explosión de una motocicleta bomba en Argelia, Cauca.
- Las Fuerzas Militares adelantan operaciones contra integrantes del ELN en la región del Catatumbo.
- Finalizó el homenaje al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, acompañado por mensajes de la Iglesia Católica y distintos sectores políticos del país.
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