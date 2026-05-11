Atentado con motocicleta bomba en Argelia: 11 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 11 de mayo de 2026:



El terrorismo vuelve a golpear el suroccidente del país: al menos tres personas resultaron heridas tras la explosión de una motocicleta bomba en Argelia, Cauca.

al menos tres personas resultaron heridas tras la explosión de una motocicleta bomba en Argelia, Cauca. Las Fuerzas Militares adelantan operaciones contra integrantes del ELN en la región del Catatumbo.

Finalizó el homenaje al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, acompañado por mensajes de la Iglesia Católica y distintos sectores políticos del país.

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