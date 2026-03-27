Avanza entre reclamos la asamblea de Ecopetrol: 27 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 27 de marzo de 2026:
- Los sobrevivientes del accidente del avión Hércules C-130, ocurrido el pasado lunes en Puerto Leguízamo (Putumayo), hablaron tras el homenaje a las 69 personas fallecidas.
- En Corferias, Bogotá, entre gritos, abucheos y arengas como “¡Fuera Roa!”, avanza la asamblea de accionistas de Ecopetrol.
- La Organización de Naciones Unidas reveló una cifra alarmante: más de 10.000 colombianos estarían involucrados como mercenarios en distintos conflictos alrededor del mundo.
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