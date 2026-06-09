Avanza proceso judicial contra Ricardo Roa: 9 junio 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 9 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 9 de junio de 2026:
- La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para llevarlo a juicio por el presunto delito de tráfico de influencias relacionado con aparentes irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.
- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reiteró un mensaje de tranquilidad sobre el proceso electoral colombiano y aseguró que existen las garantías necesarias para todos los candidatos presidenciales de cara a la segunda vuelta.
El candidato presidencial Abelardo De La Espriella lanzó una serie de advertencias sobre la posibilidad de que se geste un nuevo estallido social en Cali, similar al ocurrido durante las protestas de 2021.
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